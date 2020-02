Slovan pokračuje v drvení súperov: Po Liptákoch prišli na ranu Bryndziari

Hokejisti Slovana Bratislava odštartovali nadstavbovú skupinu Tipsport ligy o 1. až 6. mesto víťazstvom. V nedeľňajšom domácom zápase si poradili s HKM Zvolen 5:0.

Slovan Bratislava - HKM Zvolen 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Góly: 4. Kytnár (Bačík, Šedivý), 7. Abdul (Carson, Zigo), 17. Meszároš (Štajnoch, Abdul), 42. Zigo (Štajnoch, Meszároš), 49. Pance (St. Pierre). Rozhodcovia: Lokšík, Kókai - Synek, Soltész, vylúčení: 7:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4058 divákov.

Slovan Bratislava: Brust – Bačík, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Carson, Kučný – Puliš, Zigo, Abdul – Pance, St.Pierre, Bondra – Žitný, Kytnár, Viedenský – Sloboda, Urbánek, Matoušek

HKM Zvolen: Tomek - Stephenson, Betker, Tomko, Corrin, Drgoň, Švarný, Kurali, Meliško - Parks, McPherson, Halama - Mikúš, Zuzin, Petráš - Kelemen, Mráz, Thompson - Kolenič, Tibenský, Marcinek

Domáci síce presilovku nevyužili, no ich nápor pokračoval a desať sekúnd po jej konci otvoril skóre Kytnár, keď tečoval strelu Bačíka - 1:0. Následne si zahrali v početnej výhode aj hostia, šance mali Parks a Mikúš, ale nepremenili ich a v 7. minúte udreli znova "belasí". Opäť sa presadili tečovanou strelou, tentokrát skóroval Abdul po strele Carsona. V 17. minúte pridal Meszároš tvrdou strelou tretí gól a v závere tretiny mohlo byť už 4:0, no Bondra ani Pance Tomeka neprekonali.

Brankár Zvolena si pripísal ďalší dôležitý zákrok v 24. minúte, keď zneškodnil strelu Ziga. Hostia mali ihneď dobrý protiútok, no Kelemen netrafil bránku. Slovan si potom zahrali dve presilovky, v 26. minúte bol v dobrej pozícii Urbánek, no Švárny mu znemožnil zakončenie. Druhá početná výhoda "belasých" sa skončila predčasne, keďže na trestnú išiel aj Zigo. Zvolen mohol znížiť v 31. minúte, no Brust výborne zasiahol pri strele McPhersona i dorážke Mikúša. V 35. minúte sa ocitol po prihrávke Bondru pred brankárom Pance, ale tesne minul.

Slovan si zahral v úvode tretieho dejstva ďalšiu presilovku a dokázal ju využiť už po 18 sekundách. Štajnochovu strelu od modrej tečoval za Tomekov chrbát Zigo. Ďalší gól mohol pridať v 43. minúte vo vlastnom oslabení Urbánek, ale v úniku trafil len do brankára. Zvolenčania dostali šancu skorigovať v 45. minúte, keď hrali vyše minútu 5 proti 3, vytvorili si tlak, no Brust si udržal čisté konto. V 49. minúte pridal Slovan piaty gól z hokejky Panceho a tak odštartoval nadstavbovú časť vysokým víťazstvom.

Andrej Meszároš, obranca a strelec tretieho gólu Slovana: "Možno to vyzeralo jednoducho, ale jednoduché to určite nebolo. Všetci chalani poctivo pracovali aj smerom dozadu a podržal nás 'Brusty'. Na začiatku sme dali rýchle góly, po prvej tretine to bolo 3:0 a potom sme to už len kontrolovali. Možno mali zopár šancí, ale myslím si, že sme ich do ničoho vážneho nepustili, postrážili sme si to a vyhrali sme. Stále sa snažíme strieľať od modrej, dôležité je, aby sme mali hráčov pred bránkou. Pri mojom góle tam bol Bondra a pri ďalších to tam tečovali Zigo aj Abdul. To je recept, z toho padajú góly. Viem, že to bolí, ale musíme chodiť pred bránku."