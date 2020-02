Vo výnimočných hereckých výkonoch v jednom z najočakávanejších filmov roka Šarlatán sa predstaví Ivan Trojan, ktorému vo vedľajšej úlohe sekunduje Juraj Loj. a nie je to jednoduchá rola.

Príbeh filmu Šarlatán je inšpirovaný skutočným osudom liečiteľa Jána Mikoláška, na ktorého sa v priebehu niekoľkých desaťročí obracali s prosbou o pomoc tisíce ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev, vrátane najvýznamnejších osobností politického a kultúrneho života. Mikolášek je človek bez odborného lekárskeho vzdelania, ale s nevšedným nadaním diagnostikovať a s pomocou byliniek liečiť choroby, s ktorými si ani doktori nevedeli dať rady. Jeho mimoriadne schopnosti sú však vykúpené bojom s vlastnými démonmi.

Film Šarlatán predstaví Ivana Trojana v roli, ktorú si držiteľ 6 Českých levov ešte nezahral: “Bola to asi najzložitejšia postava, akú som kedy vo filme hral. Zvláštna a veľmi rozporuplná. Mikolášek je schopný počas jednej scény sympatie získať a hneď ich zase stratiť, a to sa odohrá napríklad aj trikrát", vyjadril sa herec. Jána Mikoláška sprevádza takmer celým filmom liečiteľov asistent a tiež životný partner. Stvárnil ho herec Juraj Loj, ktorý o svojej úlohe povedal: “František je mladý muž, ktorý prišiel hľadať prácu. Jeho odvaha, sebaistota a chuť žiť ho svojím spôsobom predurčili na to, aby sa stal pomyselným piliérom v Mikoláškovom živote".

Svetovú premiéru bude mať 27. februára na Berlinale, do slovenských kín sa dostane 26. marca.