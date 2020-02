Nové obvinenia v prípade tragického výbuchu na Mukačevskej: Päť ľudí môže vyfasovať doživotie

Vyšetrovanie hrozivej tragédie, ktorá vzala ľuďom strechu nad hlavou a niektorým i blízkych, napreduje.

Muži zákona v sobotu informovali, že vyšetrovatelia v prípade tragického výbuchu plynu na Mukačevskej ulici obvinili ďalšie dve osoby z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Zároveň informovala, že trom živnostníkom, ktorí sú už väzobne stíhaní, sprísnili právnu kvalifikáciu. Piatim ľuďom v prípade dokázania viny hrozia veľmi vysoké tresty. Podľa informácií denníka Korzár by v prípade dvoch čerstvo obvinených malo ísť o mužov, ktorí figurovali pri vŕtacích prácach na Mukačevskej ako stavbyvedúci.

Polícia počas víkendu oznámila verejnosti, že v jednom z najsledovanejších prípadov na Slovensku došlo k výraznému posunu vo vyšetrovaní. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Prešove dňa 21. 02. 2020 vzniesol obvinenie proti ďalším dvom osobám za obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia,“ informovali policajti v sobotu na facebooku s tým, že obvinení boli v rovnaký deň zadržaní a sú s nimi vykonávané úkony trestného konania.

Podľa informácií denníka Korzár majú byť novými obvinenými osobami dvaja muži z rovnakej firmy, ktorí obaja figurovali pri vŕtacích prácach na Mukačevskej ako stavbyvedúci. Rovnako mali byť medzi svedkami, ktorých polícia krátko po výbuchu vypočula. Jeden z dvojice novo obvinených mužov bol podľa informácií denníka v osudný deň na stavbe do 11. hodiny, keď odišiel na obed, kam za ním potom prišiel jeden z robotníkov - Ondrej (28) - a mal mu oznámiť, že zrejme prevŕtali plyn.

„Ihneď sadol do auta a odišiel k vrtu, kde sa uistil, že je to pravda, a že plyn skutočne uniká. Keďže nevedel telefónne číslo na poruchovú službu, volal svojmu nadriadenému, aby vyrozumel plynárov. Následne zisťovali, ako sa dostal plyn do bytovky a ľudí informovali, že je poškodené potrubie. Potom, ako vyšli z bytovky von, došlo k výbuchu, ktorý ho odhodil a on bol chvíľu dezorientovaný,“ uvádza denník.

Ondrej (28)

Hovorkyňa Okresného súdu Prešov Ivana Petrufová informovala, že sudcovi pre prípravné konanie bol v nedeľu doručený návrh prokuratúry na vzatie do väzby dvoch obvinených z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. „Pre rozsiahly spisový materiál výsluch obvinených pred súdom v tejto súvislosti prebehne predbežne v utorok popoludní,” uviedla Petrufová. Na slobodu sa z väzby, kde sú už od decembra, snaží dostať i trojica živnostníkov, ktorí čelili obvineniu krátko po tragédii. V polovici februára totiž ich obhajca Vladimír Bajtoš podľa informácií Korzára podal na Krajskú prokuratúru Prešov žiadosť o ich prepustenie z väzby. Najnovšie stanovisko polície však ich prepustenie skomplikovalo.

Policajný vyšetrovateľ zmenil právnu kvalifikáciu voči trom už obvineným a väzobne stíhaným osobám. „V súčasnosti je vedené trestné konanie v súvislosti s vyšetrovaním obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu voči piatim obvineným, ktorým v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na dvadsať až dvadsaťpäť rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie,” uviedla polícia na facebooku.

Nešťastný starosta

Z nepriaznivého posunu vyšetrovania je šokovaný aj Anton Bašniar, starosta obce Kojšov (okr. Gelnica). Odtiaľto totiž pochádzajú dvaja obvinení bratia Marek (31) a Ondrej (28). Marek je zároveň aj obecným poslancom. Podľa slov starostu ho pozná len v tom najlepšom slova zmysle ako ochotného človeka, ktorý pomáhal súrodencom. Spolu s Jánom (31) z Gelnice ich radí medzi najzodpovednejších ľudí, akých poznajú. „Ide o skutočne slušných ľudí. Je smutné, ako to môže dopadnúť,” uviedol Bašniar.

V obci sa o dianie všetci zaujímajú a podľa slov starostu domáci očakávali, že sa čoskoro vrátia domov. „Zrazu sme sa dozvedeli, že im sprísnili obvinenie. Ani neviem, ako sa mám k tomu vyjadriť, sme z toho v šoku,” doplnil starosta. Redakcia Nového Času oslovila aj rodinu bratov z Kojšova. Príbuzní trvajú na tom, že priame vyjadrenia zatiaľ dávať nebudú. Priznali však, že sú zo situácie mimoriadne zronení.

Štefan z Popradu - Pre nevypnutý sporák skončil vo väzbe!

Mohlo sa to skončiť podobnou katastrofou ako v Prešove! Hasiči zasahovali na jednom z popradských sídlisk, kde došlo k mimoriadne nebezpečnej situácii. Volali ich tam jeho obyvatelia po tom, čo zacítili v bytovke plyn a báli sa najhoršieho. Po príchode zistili, že jeden z nich - Štefan (57), nechal na sporáku jedlo a z bytu odišiel. Nezodpovedného muža zatkli policajti a na krku má obvinenie.

Na sídlisku Juh v Poprade prežívali minulý pondelok krušné chvíle. Štefan (57) sa podľa našich informácií rozhodol ohriať si jedlo, vzápätí však byt opustil a jedlo nechal na zapnutom sporáku. „Po vniknutí do bytu cez dvere, ktoré neboli ani zavreté, sme zistili únik z plynového sporáka cez horáky. V byte sa nikto nenachádzal,“ opísal zásah riaditeľ popradských hasičov Ondrej Šproch. Správkyňu bytovky Oľgu Chmurovú o úniku plynu informovala jedna zo susediek.

„Zistili sme, že ho cítiť cez šachtu, kde sú plynové rozvody. Zavolali sme hneď plynárov, poruchovú službu a následne sme zistili, že zdroj je na siedmom poschodí,“ prezradila pred pár dňami. „V kuchyni bytu nachádzajúcom sa na 7. poschodí bytového domu jeho obyvateľ nechal horieť horák plynového sporáka a z uvedeného bytu odišiel,“ informoval prešovský krajský policajný hovorca Igor Pavlík s tým, že pravdepodobne vykypením jedla došlo k uhaseniu plameňa a následnému úniku plynu, ktorý následne vypli hasiči.

Aj po čiastočnom odvetraní bytu v ňom však namerali 9%- nú koncentráciu plynu, čo predstavuje výbušnú zmes. „Podozrivej osobe bolo po jej zadržaní vznesené obvinenie a začaté trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia,“ dodal s tým, že bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do väzby. Muž nakoniec bude stíhaný väzobne.