Pred viac ako siedmimi rokmi sa rozhodol, že vystúpi z komfortnej pozície podnikateľa a filantropa a vrhne sa do slovenskej politiky.

Andrej Kiska (57) s náskokom vyhral prezidentské voľby a vyhlásil, že do parlamentu kandidovať nebude. Jeho rozhodnutie napokon zmenila dvojnásobná vražda a dnes kandiduje ako líder strany Za ľudí. Krátko pred voľbami však čelí útokom z viacerých strán a voličom musí vysvetľovať viacero nejasností.

Začnime pozemkami pod Tatrami. Len pripomeniem, že ste ich kúpili v roku 1999 od firmy, ktorú zastupoval pán Šuliga. Ten si vás teraz, po 20 rokoch, tajne nahráva v reštaurácii. Prečo ste sa s človekom, ktorého vyšetrovali pre ekonomickú trestnú činnosť, vôbec stretli?

- Prvé video bolo smiešne zinscenované, druhé zostrihané. Máme informácie, že ide o organizovanú antikampaň a vieme, že za touto špinavou kampaňou stojí strana Smer, konkrétne jeden poslanec za Smer. Ja som požiadal políciu, aby ma vypočula, konala a našla, kto za týmto celým stojí. Viete, že mám za sebou súd v súvislosti s pozemkom, ktorý som kúpil pred 20 rokmi a rozhodoval pán Radačovský, ktorý sa následne dostal do europarlamentu za ĽSNS. Súd vypočul aj pána Šuligu, a aj na základe jeho svedeckej výpovede súd skonštatoval, že som v kauze pozemok poškodený a kupoval som ho v dobrej viere.

Prečo ste sa však stretli s pánom Šuligom?

- Potom, ako pozemok právoplatne pripadol pánovi Francovi, tak som požiadal pána Sirockého, od ktorého som pozemok kúpil pred 20 rokmi, o mimosúdne vyrovnanie, aby mi vrátil sumu, za ktorú som pozemok kúpil. Poslal som mu to písomne domov. Paradoxne sa mi hneď následne ozval pán Šuliga, že je tam nejaká nezrovnalosť v zmluve a potrebujeme sa spolu spojiť. To bol celý dôvod. Žiaľ, až potom, čo vyšli na povrch zinscenované videá, tak sa zverejnili aj informácie, koľkokrát bol on trestne stíhaný a ukázalo sa, že to je ten človek, ktorý v spolupráci so Smerom zinscenované videá pripravil.

Stretávali ste sa v posledných rokoch s pánom Šuligom?

- My sme od jeho firmy kúpili na inzerát pred 20 rokmi stavebný pozemok s mojou exmanželkou. Ona ho stále vlastní, tam sa okolo stavajú domy a v rámci rozvodového konania pripadol tento pozemok jej. Myslím, že raz ma exmanželka poprosila, aby som sa spýtal niečo ohľadom chodníkov pána Šuligu, takže som sa ho to spýtal, ako to tam je.

Máte informácie, že by za to mohol dostať nejaké peniaze?

- To neviem. Verím, že orgány činné v trestnom konaní budú konať. Všetky tieto videonahrávky boli poslané z gmailu. My sme požiadali etických hakerov, aby sa zapojili a zistili, kto za tým môže byť. Dostali sa ďaleko. Polícia potrebuje už len nakontaktovať Google a zistí, skadiaľ to video uniklo.

Na videu s pánom Šuligom ste hovorili, že pán Sirocký má dostať dve tisícky eur. O aké dve tisícky eur išlo?

- Prišiel za mnou pán Šuliga, že je zle uvedený dátum na zmluve - v mimosúdnej dohode, pán Sirocký nemá peniaze, že je veľmi chudobný človek. A snažil sa ma vmanipulovať do takej pozície, že pán Sirocký má obavu, že ho budem žalovať, a že on je veľmi chudobný a nemá žiadny príjem, tak čo s týmito peniazmi budeme robiť. Ja som povedal, že nejako to poriešime, predsa 2-tisíc eur nie je problém. Problém je v tom, aby podpísal toto mimosúdne vyrovnanie, aby sme toto mali ukončené.

Vy ste nechceli pánovi Sirockému poslať 2 tisícky eur, aby vám ich vzápätí poslal späť a boli ste vyrovnaní?

- Pán Šuliga sa ma snažil vmanipulovať do toho, aby to takto prebehlo a ja som nad tým chvíľu uvažoval, čo bola chyba. Nakoniec som si povedal, že je to absolútna blbosť a žiadne peniaze mu nikdy nedám. Jediné, na čom sme sa dohodli, bolo, že keď bude tie peniaze mať, tak mi to bude splácať, ale aby tento dlh bol uzavretý.

Budeme vás vidieť ešte na nejakých ďalších videách do volieb?

- To sa treba spýtať Smeru.

Ako sa vám pozerá na prieskumy pred moratóriom, ktoré hovoria, že tým lídrom zmeny nebude zrejme strana Za ľudí, ale OĽaNO Igora Matoviča?

- Do každých volieb treba vstupovať s pokorou. Treba si povedať idem, spravím všetko pre to, aby to dobre dopadlo a voliči rozhodnú. Pri voľbe sa ľudia musia pozerať nielen na to, akú stranu idú voliť, ale musia sa pozerať aj na to, koho chcú mať za premiéra. Igor Matovič je veľmi schopný politický marketér. Ja často s jeho nástrojmi politického boja nesúhlasím, a povedal som mu to, ale myslí to s krajinou dobre.

Boli jednociferné čísla pod 10 % tým cieľom, ktorý ste chceli získať pri zakladaní strany Za ľudí?

- Cieľom bolo dostať sa do parlamentu a vytvoriť silnú stranu, ktorá bude súčasťou novej koalície, a táto strana bude takým pilierom stability v novej vláde.

- Igor sa vyjadril, že zvažuje, kto bude vôbec premiérom. Takže my sa pozeráme, ako to nakoniec dopadne.

Je pre vás prijateľné, aby na čele vlády stál niekto z externého prostredia?

- Je to problém. Vidíme to aj na dnešnej vláde, že pokiaľ má premiér slabú pozíciu v strane, tak sa stáva bábkou. Súčasný premiér napríklad pracoval na stratifikácii nemocníc. Nemal podporu samotnej strany a tak mu to neprešlo. Človek, ktorý bude premiérom, by mal mať silné vlastné postavenie v strane, v opačnom prípade by bol nesvojprávny.

Ktoré ministerstvo je pre vás natoľko podstatné, že si ho v prípadnej vláde vyslovene vypýtate do svojej správy?

- Nemáme žiadne ministerstvo, na ktorom by sme trvali a kládli si podmienky.

Keď to otočím, tak ktoré ministerstvo by bolo tým, kde by ste presadili najviac z toho, čo chcete presadiť?

- Som hrdý na to, že máme v strane ľudí, ktorí už niečo dokázali. Sú to ľudia, ktorých keď večer posadíme na ministerstvo, tak zajtra môžu riadiť. Máme veľmi silný tím pre spravodlivosť a boj s korupciou, ale aj na sociálnu politiku či zahraničné veci. Len po voľbách si musíme sadnúť, a povedať si, kto by mohol byť ten najlepší a rozhodnúť sa.

Čím sa chcete voličom odprezentovať po vašich prvých 100 dňoch vládnutia?

- Na čom my budeme určite trvať, je, aby sa zmenil štýl vládnutia. Doteraz boli mnohí ministri takí, ktorým by som nedal riadiť ani eseročku s dvoma zamestnancami. Potrebujeme dostať na tieto najdôležitejšie miesta ľudí, ktorí dokážu priniesť jasné hmatateľné výsledky pre ľudí. Bol by som veľmi rád, aby po sto dňoch boli vo všetkých kľúčových orgánoch, kde má štát svoje právomoci, špičkoví ľudia.

Vo vašom programe je aj to, že začnete s výstavbou 10 nových nemocníc. Koľko ich bude dokončených o štyri roky?

- Keď som pracoval v Dobrom anjelovi, tak jedným z mojich projektov, na ktorom som intenzívne pracoval, bola výstavba detskej filantropickej nemocnice. Veľmi som si želal, keď už deti ochorejú, tak aby ležali v takom prostredí, aké prináleží ich veku. Máme moderné diaľnice, banky, ale prísť do niektorých okresných nemocníc je strašné. To bol môj sen, pracoval som na tom rok a pol. Nemocnice sa dajú postaviť v priebehu štyroch až šiestich rokov. Musí byť však ochota zo strany štátu a musí byť dôležité spraviť v zdravotníctve poriadok.

Michal Truban hovorí, že o tom, že by strana Za ľudí dostala ministerstvo vnútra, by nemala byť ani diskusia. Čo si o tom myslíte?

- Je predvolebný súboj a niektoré vyjadrenia aj našich možných partnerov sa začínajú s pribúdajúcim časom trochu vyostrovať. Žiadna diskusia o ministerstvách teraz nemá čo prebiehať, ľudia rozhodnú vo voľbách o tom ,komu dôverujú. My si nenárokujeme žiadne ministerstvo.

Presťahujete sa do Bratislavy v prípade úspechu vo voľbách?

- Prežil som tu 5 rokov ako prezident. V prípade, ak by bol tento úspech a bola by správna pozícia a funkcia pre mňa, tak bez problémov.