Prežili zmenu režimov a riadili väčšinu križovatiek v Bratislave: V policajnej uniforme slúžia spolu 35 rokov

Spoločná služba dlhšia ako ich manželstvá! Už vyše 35 rokov pracujú v polícii podplukovník Marián Kišac (57) a plukovník Tibor Sekula (55).

Začiatky v uniforme neboli jednoduché, pretože roky obaja slúžili na križovatkách v uliciach Bratislavy, no napokon sa vypracovali na vyššie pozície. Obaja svorne tvrdia, že práca je oveľa jednoduchšia ako manželstvo. Dvojica pre Nový Čas porozprávala nielen o začiatkoch v zbore, ale aj o celebritách, ktoré skasírovali.

Dvaja ostrieľaní chlapi, ktorí si spoločne odkrútili v službách polície už vyše 35 rokov! Podplukovník Marián Kišac a plukovník Tibor Sekula prišli do hlavného mesta ako mladé uchá. Marián prišiel z okolia Topoľčian a Tibor zo Zvolena a tešili sa, ako začnú naháňať zločincov. „Keď sme videli, ako dopraváci riadia križovatky, vraveli sme si, že toto robiť nechceme. Tráviť dni v horúčavách či tuhých mrazoch,“ prezradili počiatočné obavy s tým, že aj keď sa vtedy nepoznali, spájal ich spoločný strach zo služby v dopravnej polícii.

Napokon sa však naozaj stretli v 3. Odbore mestskej správy, teda u dopravákov. „Tibor prišiel, keď som slúžil už 1,5 roka. Pridelili mi ho, bol som služobne starší, tak sa asi spoľahli, že hádam už trafím na križovatku,“ so smiechom spomína podplukovník Marián. Služba za socializmu však nebola taká pohodlná ako v súčasnosti. Neexistovalo, že by si ráno sadli do služobného auta a odviezli sa na miesto, kde mali riadiť dopravu.

„Ráno sme v práci dostali rozdelenie križovatiek a každý išiel na svoju. Denne sme 4,5 roka obsadzovali 16 križovatiek, lebo svetelných bolo v meste len päť a jazdili sme k nim verejnou dopravou,“ opísal prvé roky služby Tibor. Dodal, že pred prácou sa často posilnili v mliečnom bare na Hviezdoslavovom námestí, kde na stojáka zjedli tresku s rohlíkom. „Zo služby sme niekedy chodili čierni ako z bane. Vtedy totiž jazdili samé tatrovky a nákladiaky. A hrozné bolo, keď zapršalo! Domov sme išli zmoknutí a oprskaní od blata,“ doplnil podplukovník Kišac.

Divoké žúrky a niekoľko manželiek

Skamarátili sa až po 4 mesiacoch, ale potom sa z nich stala nerozlučná dvojka. Chodili na divoké žúrky a dlhé opekačky. „Chodili sme na zábavy aj do Bajkalu, CKM aj Fórumu,“ vymenovali vtedajšie populárne podniky. Na akciách si dokonca dopriali aj rovnaký alkohol! „Stoličnaja, tá bola naša. Ale jasné, že s rozumom,“ prezradili. Časom si v Bratislave našli frajerky a neskôr sa oženili. „To však bola obrovská chyba,“ svorne zhodnotili so srdečným smiechom a dodali, že o reparáty sa poskúsili tiež so ženami z hlavného mesta.

„Mne to našťastie vyšlo a som spokojný,“ uviedol Tibor, lenže Marián sa opäť popálil. Riadil sa však heslom - trikrát a dosť! „Druhýkrát to síce nevyšlo, no potom som to už neriskol a súčasná tretia manželka nie je z Bratislavy,“ pousmial sa Marián. Obaja majú okrem dospelých aj malé deti a z Mariána je už aj dedko. „Mariánov trojročný syn a moja sedemročná dcérka sa narodili u rovnakého pôrodníka,“ konštatoval Tibor. „S Tiborom sme boli za pani ministerkou, či môžeme ešte 20 rokov pracovať, aby sme deti vychovali,“ zavtipkovali spoločne.

Kasírovali aj celebrity

Okrem času s rodinami trávili najviac hodín v práci a za desiatky rokov v uniforme zažili rôzne situácie aj s celebritami. „Čapli sme Studenkovú s jej vtedajším manželom Párnickým, keď išli do divadla a skracovali si cestu,“ zaspomínali Marián a Tibor, ktorí dodali, že takto stretli veľa známych tvárí. „Zastavili pri nás Lasica, Satinský, Labuda či Dibarbora a vždy prehodili pár slov. Spoznali sme aj Zoru Czoborovú, ktorá parkovala svoju zelenú embéčku všade,“ lovia v pamäti známe mená a príbeh o tom, ako speváčke Júlii Hečkovej museli zobrať vodičák. „Chúďa, strašne plakala, no museli sme jej zadržať vodičák. Vtedy sa pri prekročení rýchlosti o 21 km/h musel skrátka zadržať,“ dodali.

Keď mladým policajtom rozprávajú zaujímavé príbehy z minulosti, len neveriacky počúvajú. Niektorím mladým mužom zákona však podľa veteránov v uniformne chýba pokora a disciplína a tiež sa im nepáči metóda výberu nových policajtov. „Kedysi to bol nábor, teraz je to už len zber. To však nie je problém Slovenska, ale aj Česka či Poľska,“ uzavrel policajný tandem.

Marián Kišac (57)

Narodil sa pri Topoľčanoch a už 23 rokov je vedúcim Oddelenia bezpečnosti cestnej premávky.

Hobby: zaváranie ovocia aj zeleniny

Tibor Sekula (55)

Pochádza zo Zvolena a od 2011 je zástupcom riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu.

Hobby: streľba, hokej aj varenie