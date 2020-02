Šialený Mike († 64) chcel dokázať, že Zem je plochá: Zabil sa na rakete vlastnej výroby

Mike Hughes († 64) mal svoj sen. Na rakete vlastnej výroby sa chcel dostať do vesmíru. Pred dvomi rokmi pri prvom skúšobnom lete havaroval a zranil sa. Vtedy ho zachránili brzdiace padáky. Teraz padáky zlyhali a pilot pri najnovšom pokuse zahynul.

Prezývali ho Šialený Mike, pretože rôzne kaskadérske kúsky mu neboli cudzie. V roku 2002 napríklad dosiahol Guinnessov rekord, keď s predĺženou limuzínou preskočil vzdialenosť 31 metrov. Potom si vzal do hlavy, že postaví v garáži vlastnú raketu a poletí s ňou do kozmu. Ako pohon zvolil paru, ktorá uniká z tlakovej nádoby cez dýzu.

Najprv chcel postaviť malý prototyp, ktorý mal dosiahnuť rýchlosť 800 km/h a výšku 1 500 metrov. Nemal však naň peniaze a ľudia na jeho internetovú zbierku nereagovali. Potom sa spojil so spoločnosťou, ktorá verí, že Zem je plochá a jej priaznivci mu peniaze rýchlo vyzbierali. Povedal im totiž, že sa zhora presvedčí na vlastné oči a prinesie dôkaz.

Pri prvom pokuse v marci 2018 sa dostal do výšky približne 500 metrov, ale potom musel pristáť padákom. Pritom sa však raketa poškodila. Teraz postavil novú a v sobotu odštartoval v Mohavskej púšti v Kalifornii opäť. Vzlietol z rampy namontovanej na dodávke. Ihneď po štarte sa však predčasne otvoril brzdiaci padák a vzápätí sa odtrhol. Znamenalo to, že Mike nemal ako pristáť. Raketa sa vzápätí zrútila voľným pádom a v troskách pochovala svojho pilota.

„Bol jediný svojho druhu,“ povedal o ňom jeho bývalý mediálny zástupca Darren Shuster. „Bol to ozajstný muž, ktorý žil pre to, aby posúval hranice. Neodišiel by žiadnym iným spôsobom,“ dodal.