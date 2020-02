Herec Jozef Vajda je zasypaný ponukami: Ako si vyberám roly

Má svoje pravidlá! Jozef Vajda (64) už desaťročia patrí k najúspešnejším slovenským hercom.

O prácu stále nemá núdzu, neberie však všetko, čo mu príde do cesty. Novému Času prezradil, podľa čoho sa rozhoduje, či si s niekým tľapne na spoluprácu.

Jozef Vajda najnovšie hviezdi vo filme Sviňa ako mafián Lolo Wagner. „Nikdy sa nezamýšľam nad tým, či hrám kladnú alebo zápornú postavu, zamýšľam sa nad psychológiou toho, čo idem robiť,“ prezradil herec, ktorý zároveň hrá v divadle aj v jojkárskom seriáli Nový život.

A ponuky sa mu stále sypú. „Iste, črtá sa mi naozaj veľa ponúk. Len do konca divadelnej sezóny, ktorá nám končí v júni, už viem zhruba o troch alebo štyroch veciach, ktoré by som mal robiť,“ prezradil Vajda, ktorý však nemieni zobrať všetko.

Má na to svoj kľúč. „Nechcem, aby to vyznievalo ako na plagátoch volebnej kampane, ale rozmýšľam srdcom a intuíciou. Keď sa mi niečo páči a osloví ma to, tak idem do toho. Keď dostanem scenár a prečítam si ho, viem, či áno alebo nie,“ vysvetlil herec, ktorý nešpekuluje iba vtedy, ak ide o Slovenské národné divadlo: „Tam keď som oslovený, jednoducho musím ísť do toho, lebo je to môj zamestnávateľ,“ dodal Vajda.