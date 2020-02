Rozvedený moderátor Bičan o svadbe s priateľkou Michaelou: Kedy sa budem ženiť!

Veľké plány! Moderátor Andrej Bičan (42) sa pred dvoma rokmi rozviedol s manželkou Editou (43), s ktorou má dve dcérky.

Bodku za ich manželstvom na súde sprevádzali poriadne turbulencie a bývalí manželia si stále nevedia prísť na meno. Rozvedený moderátor ešte pred rozvodom začal nový život po boku partnerky Michaely (24) a Novému Času prezradil, kedy im zaznejú svadobné zvony.

Andrej Bičan ešte pred rozvodom, ktorý sa konal v októbri 2018, priznal novú známosť - priateľku Michaelu, s ktorou v tom čase už rok žil v spoločnej domácnosti. Dvojica si spolu už dva roky hrkúta v dome neďaleko Bratislavy. „Žijeme každodenný život, deti, škola, výlet, televízia, raňajky, obedy, večere, nákupy, upratovanie v sobotu. Už máme veľmi dlho zabehnutý systém,“ povedal Novému Času spokojný moderátor, ktorému úsmev na tvári zamrzol len pri zmienke o exmanželke Edite, s ktorou má dve dcérky.

„Máme niekoľko sporov a sporíme sa v nich,“ zhrnul stručne ich aktuálnu komunikáciu, v ktorej rozhodne ešte nezavládlo prímerie. Ohľadne svadby so svojou priateľkou je preto opatrný, no nebráni sa jej. Dokonca prehovoril o zásnubách aj o konkrétnom období, kedy by opäť vliezol do chomúta. „Oveľa dôležitejší je snubný prstienok, kde si tí dvaja snúbenci niečo sľúbia. To je to, čo možno príde. Po dvoch nenaplnených manželstvách ísť do tretieho manželstva je nerozumné. Akonáhle prehrmí určité časové pásmo, možno bude opodstatnené byť manželmi,“ povedal o vážnom posune vo vzťahu Bičan.

Majú presné pravidlá

Moderátor spolunažíva v dome neďaleko Bratislavy nielen s priateľkou, ale aj s dvoma dcérami z predošlého manželstva. „Anička je od mája minulého roka len so mnou, s mamou je raz za čas, snažia sa nejako spolu stretávať. Nina je v striedavej starostlivosti, týždeň u mamy, týždeň u nás. Máme pevné pravidlá v rámci našej domácnosti,“ vyjadril sa Bičan s tým, že dievčatá majú v dome svoje krídlo, kde si samy hospodária.

„Snažíme sa s nimi učiť, tlačiť ich do toho, aby boli múdrejšie a múdrejšie, v živote musia byť šikovné,“ dodal hrdý tato s tým, že všetky jeho baby vzájomne vychádzajú. „Určite áno, od začiatku to tak bolo,“ vyjadrila sa Michaela, ktorej dal prominentný priateľ za pravdu. „Keby to nefungovalo, tak Anička nie je s nami, ani Nina, skrátka by neprichádzali. Myslím, že sú rady, že to funguje,“ uzavrel otec dvoch slečien.