Školákom aj škôlkarom zo stredného Slovenska sa začalo voľno: Kde pripravili najlepší program na jarné prázdniny?

Tešia sa na poriadnu zábavu. Na strednom Slovensku sa oddnes začínajú pre školákov aj škôlkarov jarné prázdniny.

Pre deti to znamená týždeň oddychu od povinností, no rodičia musia svojim ratolestiam vymyslieť, ako im vyplnia voľný čas. Pre deti pripravili v knižniciach, galériách, múzeách či vo hvezdárňach zaujímavé akcie. Nový Čas zisťoval, kde všade sa môžu detičky zabaviť, alebo sa dozvedieť niečo nové a zaujímavé.

Žilinský kraj

Ružomberok

Liptovské múzeum - jarné prázdninové aktivity, pondelok: od 9.00 do 11.00 hod., ostatné dni do 12.00 hod.

Vstup: 1 €

Pondelok bude venovaný podujatiu Kreatívne v múzeu, kde budú témou Veľká noc a Recy veci. V utorok sa deti dozvedia o histórii Ružomberka, v stredu sa prejdú zvieracou ríšou a štvrtok bude patriť zbojníckym tradíciám.

Múzeum Andreja Kmeťa

Rastlinná ríša – tajuplná šperkovnica

V utorok si od 10.30 do 11.30 hod. budú môcť deti vyrobiť jednoduché šperky z fazule, cícera či šošovice. Vo štvrtok prevedie aktuálnou výstavou Rastlinná ríša – tajuplná šperkovnica jej autorka Helena Šípošová a v piatok o 10.30 hod. sa v múzeu objaví významný hráškológ Jano Cíger z Mädokýša, ktorý sa bude rozprávať o zvieratách.

Dolný Kubín

Oravská knižnica Tvorivé dielne - Utorok: od 10.00 do 12.00 hod.

Pre deti pripravila tematickú tvorivú dielňu na výstave Fašiangová kompánia. Drobci sa oboznámia s ľudovými zvykmi spojenými s fašiangovým obdobím, zabavia sa pri tvorivých aktivitách a domov si odnesú vlastnoručne vyrobenú masku. Prázdninové dopoludnie i tvorivé dielne čakajú aj na deti v župných knižniciach – v Čadci, v Žiline, v Liptovskom Mikuláši a Martine.

Otvoriť galériu Zdroj: chz

Banskobystrický kraj

Čierny Balog - Astrovlak - štvrtok o 18.30 hod, vstup: Dospelý 16 €Dieťa 12 €

Zimný astrovlak vyrazí do lesov Vydrovskej doliny a deti sa môžu tešiť na skvelý zážitok pozorovania hviezd. Vláčik vyrazí zo stanice v Čiernom Balogu do Lesníckeho skanzenu Vyd­rovskej doliny, kde bude odborná astronomická prednáška o vesmíre v útulnej horárni Lesov. Po zotmení si môžu pod dohľadom profesionálov z hvezdárne pozrieť oblohu ďalekohľadmi.

Banská Bystrica

Robotnícky dom: Svet bábok s Dušou - každý deň od 10.00 do 12. hod.

Stála expozícia Svet bábok s Dušou z dielne známej bábkarskej rodiny Dušovcov-Pogorielovcov nájdete na 3. poschodí Robotníckeho domu v Banskej Bystrici. Deti si tam môžu vyskúšať maňušky, marionety, ale aj tieňové divadlo. Premietnu im rozprávku Pa a Pi a z varešky si môžu vyrobiť bábku, ktorú si odnesú domov.

Zvolen

Krajská knižnica Ľ. Štúra - Od pondelka do piatka od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00

Vstup: Voľný

Deti sa môžu rozhodnúť pre niektoré z podujatí v Oddelení literatúry pre deti a mládež. Na každý deň sú pripravené stolové spoločenské hry, čítania s reflexiou, hádanky a v utorok budú tvorivé dielne.

Hrad modrý kameň

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek: Prázdninovanie - tvorivé dielne a divadielko - od pondelka do piatka od 9.00 do 17.00 hod

Vstup: 2 €

Detičky môžu tvoriť a vyrábať bábky. Od tieňových a štipcových cez maňušky až po papierové marionetky. Vo štvrtok prázdniny spríjemní bábkové predstavenie O lietajúcej Alžbetke v podaní Divadla Šibe Bratislava a v piatok od 10.00 hod. môžu deti oddychovať pohybom – Čiluj tancom. Lektor ich bude učiť základné prvky moderných tancov.

Trenčiansky kraj

Prievidza

Hornonitrianske múzeum - pondelok - štvrtok od 9. do 12. hod.

Vstup: 1,50 €

Pre návštevníkov pripravili možnosť vyskúšať si rôzne remeslá a prácu so všakovakými materiálmi.

Partizánske

Hvezdáreň - od pondelka 10.00 do piatka 22.00

Každý deň je pripravená virtuálna prechádzka vesmírom,

simulácia astronomických úkazov a významných astronomických udalostí roka, doplnená animáciami, videoprojekciou a pozorovani Slnka. Potom sa chystá večerné pozorovanie v stredu a v piatok od 18.00 – 21.00 hod.