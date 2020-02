Sklamaná Sisa Sklovska: Chce si dať poistiť dôležitú časť svojho tela, na Slovensku nepochodila

Svoje zlato v hrdle si chce chrániť. Ikonická a temperamentná Sisa Lelkes Sklovska (54) patrí medzi najlepšie a často oceňované operné speváčky na Slovensku.

Výnimočný hlas excentrickej tmavovlásky pozná vari každý. O obľúbenú speváčku je teda veľký záujem a sympatická Sisa preto často koncertuje. Uvedomuje si však, že svoje hlasivky neustále namáha, a preto sa to rozhodla riešiť ich poistením. No nie je to také jednoduché, ako si predstavovala. Operná diva sa však napriek tomu stále nevzdáva.

Je neustále pracovne vyťažená. Speváčka Sisa Sklovska pravidelne koncertuje po celom Slovensku a nezastaví sa ani doma. „Manžel chce, aby som mu aj doma zaspievala. Všade sa chváli, že som jeho živé cédečko,“ prezradila s úsmevom diva. Dar od Boha si však chce naozaj chrániť.

Na Plese Košičanov najnovšie Novému Času prezradila, že svoje zlato v hrdle už riešila aj s rôznymi poisťovňami. „V našej republike sa hlasivky poistiť nedajú. Riešila som to aj v Česku, ale ešte k tomu v poisťovacej firme nedospeli. Pýtala som sa na to ixkrát, no k poisteniu môjho hlasu zrejme príde len niekde v zahraničí,“ povedala sklamane. To ju však neodradilo a svojej požiadavky sa nechce vzdať. Tá si svoj talent dobre uvedomuje. „Bude to asi drahé, ale môj hlas je to najvzácnejšie, čo mám,“ dodala Sklovska.