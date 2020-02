Golonka spomína na legendárneho útočníka: Od Faka († 88) som mal prvé kanady

Obrovská strata. Pre slovenský hokej a šport celkovo je ňou úmrtie útočníka a neskôr trénera Karola Faka († 88). Veľkú časť kariéry s ním odohral aj Jozef Golonka (82).

Rodičia mu kúpili prvé kanady práve od Faka, spolu sa neskôr tešili z bronzových medailí na MS 1959, spoluzakladali moderný Slovan.

Legendárny center patril dve dekády medzi najžiarivejších hráčov belasých a československej ligy. Na MS 1959 v Prahe a Bratislave prispel k zisku bronzových medailí. V pamätnom záverečnom dueli proti Kanade na Štvanici po jeho prihrávke strelil Miroslav Vlach gól na 5:3.

„Pre slovenský šport je to obrovská strata. Karol Fako patril medzi hráčov, ktorí zakladali moderný Slovan. Bol to brilantný technik s jedinečným rozumom. Keď sa dostal pred brankára, bol to jasný gól. Kanaďania si s jeho kľučkou nevedeli poradiť. So svojou prihrávkou a rozumom by žiaril aj v dnešnom hokeji. Pochádzal z chudobnej rodiny z Ružinova a popri hokeji pracoval v tlačiarňach. Po MS 1959 mal lukratívne ponuky z Prahy, aby tam zostal hrať, a hoci mal odtiaľ aj manželku, vrátil sa do Slovana. Tak sme sa dohodli viacerí a vytvorili sme tím, ktorý dokázal konkurovať českým klubom,“ zaspomínal si Jozef Golonka. Práve od Faka mal svoje prvé kanady.

„Fakovci mali rodinu v Kanade a odtiaľ mal aj kanady. Keď z nich Karol vyrástol, kúpil som ich od neho a bol tak vlastne pri začiatkoch mojej kariéry. Aj keď už bol slávny hráč, vždy pomáhal mladším. Pri ňom a ďalších velikánoch rástli nové generácie a urobili tak polovičnú prácu trénerom. Mňa zobrali do prvého tímu ako dorastenca, nikdy mi to nedali pocítiť a po mne prišli ďalší. Veľkí boli práve v tom, že nám vytvorili rovnocenné podmienky. Karol Fako by mal mať čestné miesto na štadióne Slovana. Myslím si, že nezažil uznanie, aké si zaslúžil. Každá profesia má svojich hrdinov a on ním bol v hokeji,“ uviedol Golonka. S Fakom sa pravidelne stretávali, no v poslednom čase ho už limitovalo zdravie. „Viem, že vlani ním otriasla smrť Jana Staršieho. Naposledy som ho viezol domov asi pred pol rokom, potom sa už odmlčal. Keď mi Julo Černický zavolal, že Karol zomrel, zostalo mi veľmi smutno. Odišiel vzácny, priateľský a férový človek. On nikdy nerozdeľoval, ale spájal. Zo starej generácie Slovana sme zostali s Julom už len dvaja,“ zakončil Jozef Golonka.

Posledná rozlúčka s Karolom Fakom bude vo štvrtok 27. februára o 10.15 hod. v krematóriu v Bratislave.