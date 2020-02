Česká firma bojuje o zápis do Guinessovej knihy rekordov: Krištáľový luster za 10 miliónov eur

Českej firme Lasvit, ktorá sa za­oberá skárstvom a dizajnérstvom, sa podarila unikátna vec.

Vyrobili svietidlá v tvare obrovských drakov, ktoré ašpirujú na zápis do Guinessovej knihy rekordov ako najväčšie šperky a svietidlá zároveň. Dizajnérske kúsky zdobia vstupnú halu luxusného hotela Imperial Pacific na ostrove Saipan v Tichomorí a každý z nich váži neuveriteľných 20 ton! Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Trblietavá nádhera! Inak sa ani nedajú opísať dva draky bijúce sa o perlu, ktoré budú svietiť nad hlavami návštevníkov tichomorského hotela vo výstavbe na ostrove Saipan. Tento tradičný výjav z čínskej mytológie pochádza z dielne českej firmy Lasvit. „Tento projekt je tým najväčším, čo sme kedy vyrobili. Posunuli sme vďaka nemu hranice toho, čo je možné zo skla a kovu vytvoriť. V tomto projekte sme museli spojiť dve tradičné remeslá, sklárstvo a kováčstvo. Využili sme hlboké znalosti z oboch odborov a výsledok obohatili o najmodernejšie technológie,“ povedal pre český iDnes Leon Jakimič, majiteľ a prezident spoločnosti.

Ich výroba trvala dlhé tri roky, no stálo to za to. Každý z drakov je dlhý 32 metrov, váži 20 ton a zdobí ho 2,5 milióna kusov krištáľov! Telá drakov sú totižto zložené z tisícok šupín a každá jedna z nich je vypletená takmer 300 krištáľmi Swarovski. Tie sa na šupiny pripevňovali pomocou drôtika jeden po druhom. Dielam okrem krištáľov dodáva žiarivosť aj špeciálne LED podsvietenie, ktoré mení farbu a ovláda sa počítačom.

Keďže ostrov Saipan leží v seizmicky aktívnej časti zeme, výzvou bola aj samotná konštrukcia drakov, ktorá musela byť dostatočne pružná a zároveň aj ľahká, aby vydržala prípadné zemetrasenie a to až o sile 7 stupňov Richterovej stupnice. Tím sa pri montáži pohyboval najmä vo vnútri dračích tiel, ktoré sú duté. Spoločnosť sa s týmito majstrovskými kúskami chce zapísať aj do Guinessovej knihy rekordov ako najväčší šperk a svietidlo na svete.

Konštrukcia v číslach: