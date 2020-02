Paulína Fialková zastrieľala najlepšie zo všetkých: Na TOP 10 to aj tak nestačilo!

V pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km triumfovala Nórka Marte Olsbuová Röiselandová. Paulína Fialková obsadila 15. miesto.

V záverečných pretekoch na MS v biatlone začali sestry Fialkové prvú streľbu zhodne s jednou chybou.

Na druhej streleckej položke bola Paulína bezchybná, no stačilo jej to len na 19. miesto. Ivona musela ísť do ďalšieho trestného kola. Na medzičase bola až 24. Prvú stojku mali obe pretekárky bezchybné. Paulína po nej bola na 13. mieste, Ivona 20.

Záverečná streľba vyšla Paulíne, bola opäť bezchybná a atakovala top 10. Ivone sa nedarilo a 4 krát chybovala. V závere to bol veľký boj o prvenstvo medzi Wiererovou a Röiselandovou. Napokon sa tešila Nórka. Paulína Fialková skončila na 15. mieste aj napriek tomu, že bola na streleckých položkách zo všetkých najlepšia! Jej mladšia sestra Ivona finišovala na 25. pozícii.

Majstrovstvá sveta v biatlone - Anterselva (Tal.) - nedeľa - výsledky:

Preteky s hromadným štartom žien na 12,5 km: 1. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) 39:14,0 h (2), 2. Dorothea Wiererová (Tal.) +20,7 s (3), 3. Hanna Öbergová (Švéd.) +26,1 (3), 4. Monika Hojniszová-Staregová (Poľ.) +29,1 (2), 5. Julia Simonová (Fr.) +45,1 (2), 6. Jekaterina Jurlovová-Perchtová (Rus.) +52,0 (2), ... 15. Paulína Fialková +1:35,9 min (1), 25. Ivona Fialková (obe SR) +3:40,0 (6)