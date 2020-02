Meteorológovia varujú pred silným vetrom: Silný vietor očakávajú meteorológovia na celom území Slovenska

Na západnom Slovensku platia v nedeľu výstrahy pred silným vetrom. V noci z nedele na pondelok (24. 2.) upozorňujú meteorológovia na silný vietor už na celom území. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojej webovej stránke.

Výstraha prvého stupňa platí v okresoch západného Slovenska do 21.00 h. Naväzuje na ňu výstraha druhého stupňa, platná až do pondelkového rána do 6.00 h. Druhostupňové varovanie sa vzťahuje od 22.00 h aj na okresy Kežmarok a Poprad v Prešovskom kraji. Vietor miestami dosiahne v nárazoch rýchlosť 23 až 29 metrov za sekundu.

Silný vietor zasiahne v noci z nedele na pondelok aj zvyšok územia, od 22.00 h do 6.00 h platí výstraha prvého stupňa. Veterné počasie predpovedajú v noci meteorológovia aj v horských oblastiach. V pondelok očakáva SHMÚ aj tvorbu snehových jazykov a závejov, a to prevažne v regiónoch Kysuce, Orava, Liptov, Turiec, Tatry a Zamagurie.