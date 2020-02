Boston dostal krutý debakel: Kanonádu nezastavil Halák ani striedajúci Rask

V jedenástich zápasoch NHL v noci na nedeľu sa predstavili siedmi slovenskí hokejisti, no nebodoval ani jeden.

Krutý debakel inkasoval líder súťaže Boston vedený kapitánom Zdenom Chárom, Bruins prehrali na ľade Vancouveru 3:9. Fínsky brankár "medveďov" Tuukka Rask dostal šesť gólov, v 47. minúte prepustil miesto Slovákovi Jaroslavovi Halákovi, ktorý inkasoval trikrát z ôsmich striel.

Z víťazstva sa tešil útočník Tomáš Tatar, ktorého Montreal triumfoval na ľade Ottawy 3:0. V obrane Senators sa predstavil Christián Jaroš, ktorého klub povolal pred zápasom z farmy v Belleville (AHL).

Ruský kanonier Alexander Ovečkin strelil už svoj 700. gól v profilige, jeho Washington však prehral na ľade New Jersey 2:3. Capitals prežívajú menšiu krízu, štvrtý tím Východnej konferencie prehral vo štvrtom stretnutí za sebou. V jeho drese nastúpil aj slovenský útočník Richard Pánik, no do kanadského bodovania sa nezapísal. Tridsaťštyriročný Ovečkin sa vďaka jubilejnému zásahu zo 45. minúty stal ôsmym hráčom v histórii súťaže, ktorý pokoril 700-gólovú hranicu.

Tampa Bay podľahla domácej Arizone 3:7, duel nedokončil obranca "bleskov" Erik Černák. Odohral len desať minút a 39 sekúnd predtým, než zamieril do šatne so zranením dolnej časti tela. Jeho rozsah zatiaľ nie je známy.

Toronto s obrancom Martinom Marinčinom nezvládlo dôležitý zápas a prehralo doma s Carolinou 3:6. Pittsburgh prehral druhý zápas za sebou a opäť hladko proti súperovi, ktorý je mimo priečky zaisťujúce play off. Po Toronte nestačil na Buffalo 2:5.

Výsledkové sumáre NHL - sobota:

New Jersey - Washington 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Richard Pánik (Washington) odohral 8:48 min, 1 mínusový bod, 1 "hit"

Ottawa - Montreal 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Christián Jaroš (Ottawa) odohral 14:03 min, 1 strela na bránku, 2 zablokované strely - Tomáš Tatar (Montreal) odohral 15:53 min, 2 strely na bránku, 1 "hit"

Arizona - Tampa Bay 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 10:39 min, 1 "hit", 1 plusový bod

Toronto - Carolina 3:6 (1:0, 2:4, 0:2)

Martin Marinčin (Toronto) odohral 14:03 min, 1 "hit"

Vancouver - Boston 9:3 (2:1, 3:0, 4:2)

Zdeno Chára odohral 17:45 min, 2 strely na bránku, 1 "hit", 4 trestné minúty, 3 mínusové body, Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 13:32 min, 5 zákrokov z 8 striel, úspešnosť 62,5%

Philadelphia - Winnipeg 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Pittsburgh - Buffalo 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

New York Rangers - San Jose 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Nashville - Columbus 4:3 po sam. nájazdoch (2:0, 1:3, 0:0 - 0:0, 1:0)

Vegas - Florida 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Los Angeles - Colorado 1:2 po sam. nájazdoch (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)