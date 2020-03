Mamička prišla o dieťa, to najhoršie prišlo až potom: Teraz je rada, že pôrod vôbec prežila

„Moje nohy boli čierne, a prsty vyzerali ako hrozienka,“ opisuje ťažko predstaviteľný zápas o holý život mladá mamička Callie Colwick (30). Celé to začalo najšťastnejším obdobím v živote každej ženy – tehotenstvom.

Počas neho však problémy s placentou spôsobili, že sa jej časť z nej dostala cez vnútornú stenu maternice do močového mechúra. Celé sa to začalo od prvého dňa, kedy sa spolu so svojim manželom Kevinom dozvedeli, radostnú správu o tom, že čaká ich druhé spoločné dieťa. „Od prvého dňa som trochu krvácala, no v 15. týždni som bola v práci a zrazu som cítila pocit vlhka. Celé nohavice som mala premočené krvou a tak som utekala do nemocnice,“ opísala.

Tam ju doktori prijali s tým, že nech sa ich dieťa, ktoré chceli pomenovať Quinn narodí hocikedy, nebude živé. „Dali ma na pôrodnícke oddelenie, bolo hrozné byť obklopená ženami, ktoré rodili zdravé detičky a vedieť, že Quinn sa narodí mŕtvy,“ opisuje chvíle, ktoré by si nemala prežiť žiadna matka. „Bála som sa kýchnuť či ísť na toaletu, chcela som, aby čo najdlhšie zostal vo mne, dúfala som, že sa to možno podarí,“ povedala o svojom boji. Keď to po pár týždňoch prišlo, Quinn sa narodil podvýživený bez šance prežiť. Jeho matka podľa webu Daily Mirror upadla do bezvedomia. To spôsobilo mohutnú otravu krvi a potrat.

To, že prišla o novorodené dieťatko bol však len začiatok celej traumy, s ktorou teraz žena z Texasu bojuje. „Začali mi odumierať končatiny,“ povedala. V dôsledku otravy krvi jej tak museli lekári amputovať obe nohy. Zároveň jej museli vyoperovať aj spomínaný močový mechúr, pretože jej na ňom odumieralo tkanivo v dôsledku silného krvácania.

Celý rok potom strávila v nemocnici, kde sa zotavovala z ťažkých momentov. Keď prišla domov, bolo to ťažké. Nedokázala si zvyknúť na invalidný vozík a jej poisťovňa jej odmietla predplatiť lepší no drahý model, ktorý by bol upravený priamo na mieru pre pacientku. Keďže nevedela sama ísť na toaletu musela nosiť plienky. Našťastie sa po zverejnení jej príbehu našla dobrá duša, ktorá jej na Instagram napísala, že vozík zaplatí. „Keď som videla ten jej príbeh na Instagrame, nemohla som spávať musela som myslieť na všetko čo si musela vytrpieť,“ povedala pre médiá Amy so štátu Lousiana. „Po tom, ako som ju oslovila mi odpísala, že nemôže prijať takú veľkú pomoc.“ Nakoniec sa však nedalo inak a Amy zapatila vozík pre Callie sama.

Neskôr jej s množstvom podobných výdavkov pomohla verejná zbierka na internete. Na život však nerezignovala a snaží a vyťažiť z neho všetko čo môže. „Keď sa to stalo, mala som 27. Nikto by nečakal, že 27 ročná matka zomrie. Všetko odvtedy beriem ako vypožičaný čas,“ povedala o tom, že svoj život chce tráviť naplno.