Dievčatko († 2) sa hralo v parku, náhle sa prepadlo: Krutá smrť napriek snahe rodičov

Maličká Cahrleigh Nicole Nelson († 2) z amerického Texasu prišla o život za mimoriadne nešťastných okolností. Počas hry v parku totiž spadla do septiku.

Dievčatko sa postavilo na drevený poklop, ktorý sa pod jej váhou preboril. Nasledoval strmý pád do 4,5 metrov hlbokej šachty. Rodičia svojej dcérke okamžite pribehli na pomoc. Otec hodil dovnútra lano no to bolo príliš krátke. Pokúšali sa použiť rôzne náradie, no nič nepomáhalo, pretože jama bola príliš hlboká. Až privolaní hasiči dokázali vytiahnuť dievčatko von, bolo však už bohužiaľ neskoro. Podľ informácií webu Daily Mirror celá záchranná akcia trvala takmer hodinu.

Dievčatko nemalo šancu. Problémom totiž bolo to, žea dočiahnuť na dievčatko, bolo už neskoro. Keď sa to konečne podarilo,

Celá tragédia pohla všetkými zainteresovanými vrátane miestnej polície. „Spamätávame sa z veľmi, veľmi tragickej udalosti,“ napísali na sociálnej sieti.