V kamióne sa tiesnilo 47 migrantov: Vodič ušiel pred policajtmi

Hliadka pohraničnej stráže Severného Macedónska objavila v blízkosti hraníc s Bulharskom a Gréckom opustený kamión, v ktorom bolo päť desiatok ilegálne cestujúcich migrantov. Podľa agentúry AP to oznámila polícia tejto bývalej juhoslovanskej republiky.

Kamión, ktorého vodič utiekol, hliadka objavila v piatok neskoro večer. V nákladnom priestore tohto vozidla sa schovávalo 47 migrantov pochádzajúcich z Afganistanu, Pakistanu a Iraku, informovala polícia vo vyhlásení, ktoré zverejnila v sobotu. Nájdených utečencov nechali úrady previezť do záchytných centier v hlavnom meste Skopje a v meste Gevgelija na juhu krajiny pri hraniciach s Gréckom.

Do Severnej Macedónsko sa títo ľudia zjavne dostali práve z Grécka, kam by tiež mali byť späť deportovaní. Podľa oficiálnych štatistík počas prvých troch týždňov tohto roka policajti Severnej Macedónsko zadržali 1365 migrantov, ktorí sa do krajiny dostali nezákonným spôsobom.