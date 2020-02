Francúzi odstavujú najstaršiu elektráreň: Prvý reaktor vypli úspešne

Vo Francúzsku začali s uzavretím najstaršej jadrovej elektrárne na jeho území. V zariadení Fessenheim na hraniciach s Nemeckom v sobotu vypli jeden z jeho reaktorov. Prevádzkovateľ elektrárne EDF uviedol, že 43-ročný reaktor vypli okolo 14:00, pričom to bol "veľmi emotívny moment" a proces bol úspešný.

Druhý reaktor vypnú koncom júna. Miestne médiá informovali, že sa v piatok večer v mestečku Fessenheim zišlo zhruba 100 ľudí, ktorí protestovali proti zavretiu elektrárne. Tá v regióne poskytuje zhruba 2 000 priamych a nepriamych pracovných miest.

Vypnutie elektrárne je súčasťou plánu prezidenta Emmanuela Macrona vyrovnať podiel energie vyprodukovanej jadrovými zariadeniami a získanej z obnoviteľných zdrojov. Francúzsko je na jadrovej energii značne závislé, pričom z jadrových elektrární získava zhruba 70 percent elektrickej energie. Podľa energetickej stratégie na nasledujúcich 30 rokov, ktorú Macron predstavil v roku 2018, by mali do roku 2035 vypnúť 14 reaktorov z 58, ktoré v súčasnosti pracujú v 19 zariadeniach. Francúzsko by tak znížilo podiel energie čerpanej z jadrových elektrární na 50 percent.

Elektráreň Fessenheim začala produkovať energiu v roku 1977. Nemecko o jej vypnutie žiadalo roky.