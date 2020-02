Z Messiho synov rastú malí futbalisti: Ocko však nie je jediný, komu fandia

Argentínsky futbalista Lionel Messi (32) priznal, že jeho najstarší syn Thiago (7) je veľkým fanúšikom Cristiana Ronalda (35).

Sedemročný chlapec tiež nemá problém skritizovať svojho otca po nevydarenom výkone a pravidelne sa pýta na hviezdu Juventusu. Počas rozhovoru Messi odhalil, že jeho najväčší rival v ankete Zlatá lopta je synovým veľkým vzorom.

"Hovorí veľa o Luisovi (Suarézovi), s ktorým máme najlepší vzťah, o (Antoine) Griezmannovi a o Arturovi (Vidalovi), kvôli jeho vlasom, ale aj ostatným veciam." Jeho synovi neušli pozornosti ani futbalisti z iných klubov. "Hovorí o Mbappem, Cristianovi [Ronaldovi], Neymarovi, všetkých ich pozná, často sa na nich pýta, páčia sa mu," prezradil na svojho syna Messi.

To sa však nedá povedať o štvorročnom Mateovi, ktorý "divoko" oslavoval, keď jeho otec porazil v roku 2019 v ankete Zlatá lopta Ronalda. Messi taktiež prezradil, že Thiago a Mateo sa pravidelne zúčastňujú zápasov a tréningov, no najmladší Ciaro (1) má zatiaľ ešte čas. "Starší dvaja chlapci prejavili nadšenie pre futbal. Chodia so mnou na tréningy, kde sú zvyčajne pri mne" dodal hrdý otec.

Minulý rok sa však internetom šírilo vtipné video, kde malý Mateo oslavuje po góle Realu Betis, ktorý hral proti tímu jeho otca. Pravdepodobne si malý fanúšik zmýlil tím.