Náčelník mestskej polície si užíva svet za minimálne sumy: Za cenu rodinnej lyžovačky sme mesiac v exotike

Pochodil veľa krajín za málo peňazí! Kým počas pracovného nasadenia dozerá náčelník Mestskej polície v Starej Turej Ľubomír Málek (50) s maximálnym nasadením na dodržiavanie poriadku, počas svojho voľna zbiera cestovateľské zážitky z celého sveta za minimálne prostriedky.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

S bratom, kamarátmi a v posledných rokoch s manželkou Máriou (47) spoznávajú život i v najodľahlejších kútoch sveta s batohom na chrbte. Sumy, ktoré minú, sú priam smiešne nízke. Ako sa im to darí a na čo majú najkrajšie spomienky?

Svoj cestovateľský sen si Ľubomír Málek začal plniť v roku 1996. Spolu s bratom a kamarátom sa vybrali do Maroka. „Vtedy to bola ešte nepoznaná krajina, nebol internet a veľa informácií sme nemali,“ spomína. Potom nasledoval Polárny kruh. „Prvá väčšia cesta bola juhovýchodná Ázia, Thajsko, Malajzia, Singapur, Indonézia, Jáva, Sumatra a cez Laos sme sa vracali. Bolo to vyše mesiaca a šetril som si na to dva roky dovolenku,“ vyratúva s úsmevom.

Jedlo za pár drobných

Na svoje cesty zlákal aj svoju manželku a posledné roky tvoria nerozlučný cestovateľský pár. „Naša prvá spoločná cesta bola do Thajska. To odporúčam pre tých, ktorí ešte neboli v exotických krajinách. Je to taký prechod medzi Európou a Áziou,“ vraví s tým, že voľno si na tomto krásnom mieste užívali 4 týždne. Ich špecialitou je však najmä to, že každá destinácia ich stojí minimum financií. „Kedysi boli letenky drahšie, teraz sa tie letecké spoločnosti predbiehajú a letenky sú lacnejšie. Zhruba za 500 eur mávame obaja spiatočné letenky s poplatkami. Za mesiac v Thajsku sme spolu s manželkou minuli 500 eur. Pre porovnanie, rok predtým sme boli na Srí Lanke a tam nás to vyšlo 350 eur za 4 týždne,“ prezradil Ľubomír Málek.

Zabezpečenú majú vždy len spiatočnú letenku, všetko ďalšie riešia na mieste - aj prostredníctvom kníh, kde si vyberú, čo sa im najviac páči, špecializujú sa však na destinácie miestnych, nie na najrušnejšie tepny. „Ľudia si myslia, že takéto cestovanie je drahé. Ale nie je. Keď si zoberiem lyžovačku, vyjde to pre rodinu aj tisíc eur,“ vraví. Jesť chodia tam, kam aj tamojší ľudia. „Prebehne vám síce občas šváb po stole, ale buď buchnete päsťou po stole, alebo ho necháte ísť, to je už na vás. Dostanete však pstruha ešte väčšieho ako v turistickej reštaurácii, hranolčeky a kolu, a stojí to necelé tri eurá,“ hovorí prakticky.

Každá krajina sa mu svojím spôsobom zapáčila, no najbližšia mu je Ázia. „Ľudia sú usmievaví, príjemní. V Južnej Amerike je to oproti tomu nebezpečnejšie. Pred pár dňami sme sa s manželkou vrátili z Kolumbie. Boli tam nepokoje a demonštrácie, hľadali sme ubytovanie v jednom meste, s batohmi na chrbte, pristavili sa pri nás policajti, privolali posily a v nepriestrelných vestách nás sprevádzali až do hotela, aby sa nám nič nestalo a chodili sa pýtať, či sme v pohode,“ spomenul aj menej príjemné zážitky.

Zachránila ho pohľadnica

Krušné časy zažili na ostrove Sumatra. Zúrili tam nepokoje a vyhlásili vojnový stav. „Prišli sme do mesta, brat išiel kúpiť letenky, kamarát ovocie a ja som strážil ruksaky. Prišli domáci, asi tak 50 ľudí, a vyzeralo to celkom kontaktne. Mysleli si, že sme vojaci z NATO a chceli nás masakrovať. Vysvetľoval som im, že nie som vojak, že som z Európy, zo Slovenska,“ opisuje drámu.

Zachránila ho maličkosť - pohľadnica zo Starej Turej, ktorú mal u seba. „Bol na nej Čachtický hrad, tak som im vysvetľoval, že to sú naše pralesy a domy. Toho najukričanejšieho som si vybral, ukázal som mu pohľadnicu, daroval som mu ju a upokojilo sa to. Na jednej z ciest po Južnej Amerike som schudol sedem kíl, aj tri dni sme nemali jedlo. Potom sme nalovili nejaké pirane a uvarili sme polievku,“ opísal dnes už s úsmevom ďalšie dramatické chvíle Ľubomír.

Za 24 rokov precestoval viac ako 80 krajín. „Dokážeme sa zbaliť aj s manželkou do batohov, ktoré nemajú viac ako 5 kilogramov a to rátam aj liter „repáku“. To odporúčam. Tretí, štvrtý deň vždy mávam žalúdočné problémy, našťastie nič horšie, ale pol štamprlíku ráno a cez obed a je po problémoch,“ dodáva.

Koľko minuli na dovolenke na Srí Lanke:

Strava

raňajky: max do 3 €

jedlo v reštaurácii: 5 - 10 €

jedlo v miestnej jedálni: 1 - 3 €

Ubytovanie

u miestnych: 3 - 7 €

kvalitnejšie hotely: 10 - 70 €

Doprava

autobus mestský: 0,20 - 0,30 €

autobus medzimestský: 1- 7 € (podľa vzdialenosti)

vlaky 1. triedy: 1 - 2 € na deň

Tuk-tuk (miestna trojkolka): 10 min. jazdy 0,80 - 1,20 €; dlhšie vzdialenosti: 3 - 10 €

Spolu: 350€ / 2 osoby na štyri týždne

* Ceny sú prepočítané z miestnej meny na našu menu, t. j. euro, a na dve osoby na deň/noc. Vo výpočte nie sú zahrnuté letenky, ich cena bola cca 500 € na 2 osoby.