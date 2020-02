Riško má vyzbierané 2 milióny na liek, boj sa neskončil: Čo bude nasledovať?

Spojili sa úplne všetci! Rodina malého Riška (22 mes.) si môže nateraz vydýchnuť. Verejnou zbierkou sa totiž pre krásneho chlapčeka podarilo vyzbierať viac ako dva milióny eur. Riško má najťažšiu formu spinálnej muskulárnej atrofie SMA1 a život mu môže zachrániť ultradrahý liek Zolgensma.

Rodina už komunikuje s nemocnicou v Bostone. Tá už vyčíslila sumu, ktorú by rodina musela zaplatiť, ak by sa tam rozhodli ísť. Suma je mimoriadne vysoká, preto zbierka pre statočného bojovníka pokračuje.

Pomôcť malému bojovníkovi Riškovi (22 mes.) sa rozhodli obyčajní ľudia i prominenti. Všetci ukázali svoje srdce a snahu zachrániť život chlapčekovi, ktorému zostávajú na podanie liečby už len necelé dva mesiace. A obrovská snaha priniesla svoje ovocie. „Včera (v piatok, pozn. red.) sme vďaka Vám všetkým prekročili 2 milióny eur. Zo srdca Vám ďakujeme,“ vyznali sa vďační rodičia na sociálnej sieti.

Tu sa však snaženie ani zďaleka nekončí. „Bohužiaľ, potrebujeme ďalšie státisíce na liečbu, ktorá na Slovensku nie je možná. Takže v zbierke pokračujeme. Aktívne komunikujeme s nemocnicou v Bostone, uskutočnil sa hovor medzi Riškovými lekármi v Košiciach a lekármi z bostonskej nemocnice. Nemocnica v Bostone vyčíslila sumu, ktorú by sme museli zaplatiť, ak by sme sa rozhodli ísť tam. Je to ďalší milión. Čakáme na vyčíslenie z Budapešti a veríme, že to bude menej, a že stihnú všetko včas pripraviť,“ vysvetľujú.

Čas ich tlačí – okrem faktu, že liek Zolgensma môžu chlapčekovi podať len do jeho druhých narodenín, je tu, žiaľ, i ďalšia vec. „Jeho celkový zdravotný stav sa zhoršil, nastal progres ochorenia. Doktori nám ho síce v piatok pustili z nemocnice domov, ale očakávajú, že sa vrátime. Riško už neprehĺta. Slinky mu stekajú do pľúc a tam sa zapaľujú. Riešením je urýchlene použiť liek, ktorý ho zachráni,“ píšu smutní rodičia, ktorí zo synčeka nespustia oči a obetavo sa oňho starajú.

Šťastná Cibulková

Správu, že malý Riško má už dosť peňazí na liek, ktorý mu môže zachrániť život, prijala s nadšením aj bývalá skvelá tenistka Dominika Cibulková (30), ktorá sa sama pripravuje na mamičkovské povinnosti. „Je to super. Som nesmierne dojatá, že naša výzva našla taký ohlas. Ja osobne som nezaváhala ani sekundu, keď ma oslovili, či by som nepomohla. Ochotný bol aj Zdeno Chára, ktorému naozaj stačilo pár slov a bolo jasné, že pomôže,“ prezradila Dominika, ktorá pomohla slovami, ale aj podporným tričkom, ktoré zverejnila na svojom instagramovom profile. „Veľmi mu držím palce, aby to všetko vyšlo. Neviem si predstaviť, čo musia jeho rodičia zažívať,“ dodala ešte Dominika, ktorá sa prvý raz stane mamou začiatkom júna, a ktorá bude Riškovi pomáhať aj v nemenej finančne náročnej ďalšej liečbe.

K podpore Riška sa okrem Cháru a Cibulkovej pridali i žilinskí futbalisti, tí vyzbierali 11-tisíc eur. Vznikla tiež myšlienka dražby dresov, pričom na výzvu zo Žiliny zareagovali hviezdy ako Marek Hamšík, Milan Škriniar a ďalší. Svoj dres dal do dražby aj fenomenálny cyklista Peter Sagan.

Pomôžu aj ostatným

To, že sa vyzbierali peniaze na liek, je jedna vec, no chlapček musí liečbu prijať. „Na jednej strane sme šťastní, že sa podaril zázrak, na druhej strane sme smutní, že boj o Riškov život len začína. Myslíme aj na ostatné deti, ktoré potrebujú rovnaký liek ako Riško. V pondelok predstavíme náš plán, ako vyzbierať peniaze aj im, pretože keď dostanú liek a liečbu skoro, nemusia zažívať to, čo my. Rodičom Alexa, Amélie a Alexeja veľmi radi poskytneme všetky informácie, aby sa čo najskôr dostali k lieku, a poradíme im, ako majú postupovať,“ uzavrela mama Riška.