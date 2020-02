Dojemné fotky a odkazy: Shiffrinová venovala otcovi krásny verš

Už celé týždne sa o nej nič nevie. Mikaela Shiffrinová (24) prežíva najhoršie obdobie v živote, keď sa snaží vyrovnať s nečakanou smrťou otca Jeffa († 65), ktorý zomrel v nedeľu 2. februára, keď podľahol zraneniam hlavy po páde zo strechy nového rodinného sídla.

Skvelá lyžiarka odvtedy neabsolvovala ani jedny preteky Svetového pohára a so svojimi priaznivcami komunikuje iba cez sociálne siete, kde zverejňuje dojemné fotky a odkazy, no ani raz nespomína lyže.

Prvý príspevok zverejnila deň po otcovej smrti. O týždeň neskôr zverejnila video, ktoré je zostrihom najkrajších momentiek z jej detstva, najmä z toho, čo zažila s milovaným otcom. No a tretíkrát sa ozvala v piatok. Opäť je to fotografia z rodinného albumu, na ktorej je malá Mikaela s otcom a k tomu slová, po prečítaní ktorých sa tlačia slzy do očí: „Zostala som bez dychu, dúfajúc, že raz budem znova dýchať.“ Víťazstvo môže Vlhovú posunúť na líderskú pozíciu: Určite dám do toho všetko

Celá lyžiarska rodina verí, že Mikaela bude čoskoro opäť medzi nimi. Zo zámoria minulý týždeň prišla nádejná správa, že Američanka začala vo Vaile s tréningom. No jej návrat je stále vo hviezdach. Spomína sa Ofterschwang, kde sú 7. a 8. marca na pláne obrovský a klasický slalom, no v kuloároch sa objavila informácia, že Mikaela príde až na úplný koniec sezóny do Cortiny d‘Ampezzo, ktorá od 18. do 22. marca hostí finále Svetového pohára 2019/2020.