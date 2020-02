Týždeň pred parlamentnými voľbami: Stávkari favorizujú Smer a OĽaNO

Posledné dva týždne pred voľbami médiá nemôžu zverejňovať prieskumy verejnej mienky. Preferencie strán však pomerne spoľahlivo odzrkadľujú aj stávkové kancelárie, ktoré vypísali kurzy na výsledok parlamentných volieb. Zatiaľ čo pred dvomi mesiacmi bol jasným favoritom Smer, teraz ho podľa bookmakerov dobieha hnutie OĽaNO.

Stávkové kancelárie vypisujú kurzy na víťazstvo jednotlivých strán na základe viacerých kritérií. Dôležité sú okrem odhadu bookmakerov aj vklady Slovákov na výhru tej-ktorej strany. Za posledné dva mesiace tak výrazne stúpli šance OĽaNO. Ešte na konci decembra pritom jasne odhadovali víťazstvo Smeru. Podľa kurzov im na krk v tom čase dýchala dvojica strán ĽSNS a Za ľudí. Paradoxné je, že v súčasnosti je to už celé inak a čísla naznačujú, že poraziť Smer môže práve projekt Igora Matoviča.

Pri podrobnejšom sledovaní kurzov z nich možno vyčítať, že bookmakeri veľmi nerátajú s účasťou SNS či Mosta-Híd v parlamente, a ak by sa tak stalo, išlo by o prekvapenie. Spomedzi menších strán umiestnenie v Národnej rade nemajú veľmi isté Harabinova Vlasť či Druckerova Dobrá voľba. Naopak, zatiaľ sa zdá, že voličov oslovujú nováčikovia na politickej scéne a v hornej časti odhadov sa pohybuje strana Andreja Kisku Za ľudí či koalícia PS/Spolu, ktorá podľa kurzov projekt prezidenta zatiaľ poráža.

Ešte sa to môže meniť

Tomáš Koziak, politický analytik

- Čakajú nás televízne debaty, kde prídu všetky relevantné osobnosti a to môže verejnou mienkou ešte poriadne zamiešať. Aj z prieskumov je známe, že mnoho Slovákov sa rozhoduje v posledné dni pred voľbami a tak je ťažké odhadovať, či si prvenstvo udrží Smer. Bude to záležať aj od rétorických schopností Pellegriniho, ktorého vyslali do čela.

Smer - SD, R. Fico

FORTUNA - 1,83

NIKÉ - 1,84

TIPSPORT - 1,84

OĽaNO, I. Matovič

FORTUNA - 1,86

NIKÉ - 1,87

TIPSPORT - 1,84

ĽSNS, M. Kotleba

FORTUNA - 23

NIKÉ - 25

TIPSPORT - 27

PS SPOLU, M. Truban

FORTUNA - 55

NIKÉ - 65

TIPSPORT - 70

Za ľudí, A. Kiska

FORTUNA - 90

NIKÉ - 95

TIPSPORT - 95

SME RODINA, B. Kollár

FORTUNA - 110

NIKÉ - 115

TIPSPORT - 110

SaS, R. Sulík

FORTUNA - 150

NIKÉ - 150

TIPSPORT - 150

KDH, A. Hlina

FORTUNA - 400

NIKÉ - 500

TIPSPORT - 450

Vlasť, Š. Harabin

FORTUNA - 450

NIKÉ - 650

TIPSPORT - 650

SNS, A. Danko

FORTUNA - 500

NIKÉ - 650

TIPSPORT - 600

Most-Híd, B. Bugár

FORTUNA - 550

NIKÉ - 550

TIPSPORT - 600

Dobrá voľba, T. Drucker

FORTUNA - 600

NIKÉ - 600

TIPSPORT - 650

* Čím nižšie číslo, tým väčšia šanca na víťazstvo.