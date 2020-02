Tokio zostalo pobúrené: Ponuku Londýna rezolútne odmietli!

Pobúrenie a rezolútne odmietnutie zaznelo z Tokia na ponuku kandidáta na starostu britskej metropoly Shauna Baileyho (49), že Londýn je pripravený zorganizovať Hry pod piatimi kruhmi.

Guvernérka Tokia Juriko Koikeová označila jeho iniciatívu za nevhodnú a zopakovala, že koronavírus olympiádu v Tokiu neohrozí. To povedala v piatok, no o deň neskôr organizačný výbor zrušil prípravu dobrovoľníkov. „V rámci opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre zabránenie ďalšieho šírenia nového vírusu, sme sa rozhodli odložiť štart tréningovej fázy dobrovoľných pracovníkov,“ uviedol organizačný výbor OH 2020.

V Tokiu sa mali stretnúť tisíce dobrovoľníkov z celého sveta, ktorí sa starajú o hladký priebeh Hier, pracujú v rôznych oblastiach, ovládajú niekoľko svetových rečí, aby mohli pomôcť riešiť problémy návštevníkov olympiády. „Nepredpokladáme zrušenie olympiády. Odloženie začiatku tréningov dobrovoľníkov na to nemá žiadny vplyv,“ dodal organizačný výbor.

Koronavírus zapríčinil smrť už vyše 2 250 ľudí, najmä v Číne. No zákerná choroba má prvú obeť aj v Európe, kde zomrel 78-ročný Talian, ktorého agentúra AFP označila za prvého Európana, ktorý podľahol tomuto koronavírusu.