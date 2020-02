Oceliarov potiahne aj nová posila z KHL: Košice mi odobrila manželka

Už zaberá a pochvaľuje si! Bývalý ruský hokejový reprezentant s bohatými skúsenosťami z KHL Denis Paršin (34) naskočil rovno na košický ľad.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Šikovné ľavé krídlo sa už predstavilo aj v Tipsport lige, no zatiaľ nemá s čím porovnávať. Rozhodol sa totiž k svojmu prvému zahraničnému prestupu v kariére a udomácňovanie vraj chvíľu potrvá.

Skúsený útočník, ktorého v roku 2004 draftovalo Colorado, so spoluhráčmi i v meste hovorí zväčša len po rusky. Angličtine vraj len rozumie. „Plynule však rozprávať neviem, takže sa musím spoliehať na spoluhráčov v kabíne, z ktorých dvaja-traja hovoria aj po rusky. A keď spomínam slovenských hokejistov, naozaj by sa našli takí, ktorí by ihneď mohli nastúpiť aj v KHL,“ uviedol Denis po tom, čo v posilňovni ukončil tréning s činkami. Pobyt v Košiciach sa mu však zatiaľ pozdáva. „Na Slovensku som už bol viackrát, ale o miestnom hokeji som nevedel nič. Môj agent mi však poradil dobre a nerozhodoval som sa dlho. Stačil jeden deň,“ uviedol Paršin, ktorý doma v Moskve nechal manželku Jelenu (35) i syna Maxima (6).

Odchod na východ Slovenska mu jeho polovička odobrila, takže mu rozhodovanie výrazne uľahčila. „Škoda, že som tak ďaleko od domova, lebo nemám možnosť vidieť, ako môj Maxim napreduje. Tiež sa totiž venuje hokeju. Momentálne sa však sústreďujem na to, aby som pomohol svojmu novému tímu, ktorý má silný káder. Mojou úlohou, keďže rád víťazím, je pomôcť a dotiahnuť to až do úspešného konca. Nič iné ma teraz nezaujíma,“ spomenula najčerstvejšia posila HC, ktorá v utorňajšej víťaznej premiére v Nitre (3:1) nastúpila v útoku s Pavlom Klhůfkom a Daliborom Bortňákom. Rus hneď ukázal svoje kvality a jeho sila by mala postupne len rásť. „Verím, že sa mužstvu bude dariť a splníme ciele, ktoré sú vysoké. V slovenskej súťaži som nováčikom, ale hrá sa dosť rýchlo. Vyhovujú mi technicky zdatní hokejisti,“ dodal Denis, ktorý si inak rád pochutí na dobrom jedle a najmä hovädzine. Keď mal doma v Rusku občas trocha voľného času, s manželkou vraj zašli do kina a na prechádzky. Tie by si rád doprial aj v centre Košíc, aby sa s mestom bližšie zoznámil.

Sobotňajší program

A-skupina

- 15.30 (PP Dvojka):

Košice - Poprad

- 16.00 hod.:

Slovan - Zvolen

- 17.00 hod.:

B. Bystrica - Trenčín

B-skupina

- 16.00 hod:

Nitra - N. Zámky

- 17.30 hod.:

Michalovce - Detva

- 18.00 hod.:

Miškovec - Budapešť