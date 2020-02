Volko po prekonaní slovenského rekordu: Už som myslel, že sa sedmičky nezbavím!

Konečne. Najrýchlejší Slovák i Európan Ján Volko (23) potvrdil parádnu fazónu, ktorú pôvodne hotoval na halový svetový šampionát.

Ten však pre koronavírus zrušili, a tak to rodák z Bratislavy rozbalil na podujatiach prestížneho seriálu World Athletics Indoor Tour (WAIT). Na tom poslednom zlepšil vlastný slovenský rekord zo 6,57 s na 6,55 s.poznamenal Volko.

Slovenský šprintérsky kráľ tým narážal na fakt, že čas 6,57 s zabehol v poľskej Toruni už v roku 2018 a tento rok ho trikrát vyrovnal: vo finále v Düsseldorfe a Liévine a v rozbehu v Madride, no zlepšenie prišlo až vo finále v španielskej metropole, kde ho zdolali iba Američania Ronnie Baker (6,44) a Demek Kemp (6,48).

„Som neskutočne veľmi šťastný a spokojný. Teším sa, že sme využili núkajúcu sa šancu a napokon sme sa rozhodli štartovať aj v Madride. Veľká vďaka patrí Bohu, celému tímu, rodine, všetkým, čo mi fandili a najmä trénerke Naďke, ktorá celé turné odmakala so mnou. Takisto jej rodine, ktorá jej umožnila, aby ho so mnou absolvovala. Slovenský rekord je odmena pre všetkých, ktorí ma podporujú,“ povedal pre portál www.atletika.sk Volko.

Radosť z rekordu má aj trénerka Naďa Bendová, ktorá má na kočovaní po mítingoch aj iné „povinnosti“. Keď treba, je z nej fyzioterapeutka - Jankov stehenný sval si vyžaduje po vrcholnom výkone pravidelnú starostlivosť, no a keď treba, v hotelovej izbe perie kombinézu svojho zverenca. „Po nervovom vypätí v hale to beriem ako relax,“ prezradila Naďa Bendová, ktorá je už so svojím zverencom doma, kde je tento víkend v hale Elán v Bratislave domáci šampionát.

Volko pod 6,60 s:

6,55 Madrid 2020 (World Athletics Indoor Tour – finále)

6,57 Toruň 2018 (IAAF World Indoor Tour – finále)

6,57 Düsseldorf 2020 (World Athletics Indoor Tour – finále)

6,57 Liévin 2020 (World Athletics Indoor Tour – finále)

6,57 Madrid 2020 (World Athletics Indoor Tour – rozbehy)

6,58 Belehrad 2017 (HME – finále)

6,58 Birmingham 2018 (HMS – semifinále)

6,58 Madrid 2019 (IAAF World Indoor Tour – finále)

6,58 Toruň 2020 (IAAF World Indoor Tour – finále)

6,59 Birmingham 2018 (HMS – finále)