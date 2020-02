Mayweather plánuje návrat vo veľkom štýle: McGregor s Khabibom by sa mali začať báť!

Súboj amerického boxera Floyda Mayweathera (42) s hviezdami UFC Khabibom Nurmagomedovom (31) a Conorom McGregorom (31) v jeden deň? Podľa Mayweatherovho strýka je to možné.

Americký boxer Floyd Mayweather sa chce do ringu vrátiť vo veľkom štýle. Aspoň tak to tvrdí jeho strýko Jeff, ktorý sa pre športový portál VegasInsider.com vyjadril, že Floyd plánuje niečo, čo tu ešte nebolo. "Floyd sa zmienil o možnosti bojovať s McGregorom a Khabibom v ten istý deň, dokonca sa už o tom rozprával aj so šéfom UFC, Dana Whiteom," nechal sa počuť Floydov strýko.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

O to, či jeho synovec dokáže vyhrať dva zápasy v jeden deň, sa nebojí. "Hoci už Floyd nie je na vrchole, dokáže poraziť obidvoch - jedného cez deň a druhého v noci. Nebudú mať žiadnu šancu, bude to preňho jednoduché," povedal Jeff a pokračoval "Floyd povedal - jeden cez deň, druhý v noci. Nakope Conorovi z***k hneď, nebude okolo toho robiť šou ako minule, keďže bude mať pred sebou ešte ďalší súboj. Hoci bude preňho ťažké vrátiť sa späť do ringu, ak to dokáže ako predtým, žiadny UFC bojovník sa ho ani nedotkne. Jednoduché," dodal Jeff.

Ako uvádza web Daily Mail, Mayweather sa už minulý týždeň vyjadril, že je naklonený myšlienke usporiadať zápas proti Conorovi aj Khabibovi. Neporazená boxerská legenda sa už v súboji s McGregorom stretla v auguste 2017. V najveľkolepejšom boxerskom zápase poslal Mayweather Conora k zemi v 10. kole a zinkasoval neskutočných 100 miliónov dolárov (92 miliónov eur).