Bude to chcieť pevné nervy! Na kľúčovej českej diaľnici sa začína rok rekordných opráv

Na kľúčovej českej diaľnici D1 medzi Prahou a Brnom sa začína rok rekordných opráv.

V sobotu štartujú najväčšie opravy v histórii na najdôležitejšej českej diaľnici. Až na 52 kilometroch budú rýchlosť merať radary.

Postupne sa obmedzí prevádzka na siedmich úsekoch D1 v celkovej dĺžke 71 kilometrov. Najdlhší úsek - pri Humpolci na Vysočine - bude mať 25 kilometrov. Prvý na rade je úsek z Mirošovíc do Hvězdoníc v stredných Čechách, ďalšie začnú pribúdať od nasledujúcej soboty. "Už to nechceme predlžovať," vysvetlil minister priemyslu a obchodu a minister dopravy Karel Havlíček, prečo sa stavbári púšťajú na všetky zostávajúce úseky. Cieľom je, aby to bolo budúci rok hotové.

To sa však nepodarí kompletne. Ministerstvo už nespomína opravu úzkeho mosta Šmejkalka pri Mirošoviciach, ktorý slúži od 40. rokov minulého storočia. Jeho rekonštrukcia sa môže ťahať ďalších niekoľko rokov.

Vodičov sa prvé dva týždne opráv takmer nedotknú. Spočiatku totiž budú prebiehať hlavne prípravné práce v odstavnom pruhu. Až začiatkom marca vzniknú zúženia s obmedzenou rýchlosťou. Tú bude štát vynucovať radarmi a v piatich zo siedmich častí zavedie úsekové meranie. Aj keď tam budú tabule, ktoré na radar upozornia, dá sa opäť očakávať, že priľahlé obce nebudú stíhať inkasovať milióny korún z pokút. Len Velké Meziříčí predvlani na priľahlom opravovanom úseku D1 vybralo 60 miliónov Kč (2,39 milióna eur). "Nechceme vyberať pokuty. Historicky sa nám meranie osvedčilo, v úsekoch sa znížila nehodovosť a ide aj o bezpečnosť ľudí, ktorí na rekonštrukcii pracujú," uviedol šéf Riaditeľstva ciest a diaľnic Radek Mátl.