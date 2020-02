Zuzana Kronerová prezradila svoj tajný sen: Životná úloha, po ktorej najviac túži

Herečka Zuzana Kronerová (67) patrí k najzvučnejším menám slovenskej umeleckej sféry a na svojom konte má množstvo pracovných úspechov ovenčených oceneniami. Mimo divadelných dosiek a filmových i televíznych kamier má však ešte jeden, zatiaľ nesplnený sen – túži byť starou mamou a tešiť sa z vnúčat.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zuzana Kronerová žije už takmer štyridsať rokov v šťastnom manželstve s reklamným konzultantom Milanom Hladkým, s ktorým má dcéru Terezu (32) a syna Adama (30). Vnúčat sa však zatiaľ ešte nedočkala. „Bohužiaľ, ešte nie som starou mamou, nemám ešte vnúčatká, aj keby som už v rámci veku mohla mať. Nie každý máme to šťastie a aj ja sama som veľmi neskoro začínala s materstvom, hoci nie vlastnou vinou. Hádam sa dočkám,“ povedala Novému Času s úsmevom uznávaná herečka, ktorá si úlohu babičky najnovšie vyskúšala v novom jojkárskom seriáli Jenny.

Rada by sa ňou však stala aj v reálnom živote.Ale hádam hej, nejako si to zadelím. No zatiaľ nepredbiehajme udalosti,“ dodala Kronerová.