Legendárny Rooney zahanbil slovenského brankára, po zápase ho však ospevoval

Bývalý anglický reprezentant a najlepší strelec v histórii Albionu Wayne Rooney odohral v piatok svoj jubilejný 500. zápas na anglických trávnikoch.

V zápase druhej najvyššej súťaže nastúpil v drese Derby County proti Fulhamu, ktorého farby háji 23-ročný slovenský brankár Marek Rodák. Odchovanec košického futbalu v zápase niekoľkokrát dobre zasiahol, ale v 55. min bol prikrátky na Rooneyho exkluzívne zakončenie.

Krátko pred uplynutím hodiny hry si Rooney za bezgólového stavu postavil loptu na biely bod. Rozbehol sa a slovenského brankára dokonale oklamal spôsobom, akým Antonín Panenka v roku 1976 rozhodol o titule majstrov Európy pre mužstvo ČSSR. "Vždy som nervózny pred zahrávaním penalty. Nikdy som v mojej kariére takto nezakončil. Viem, že brankári majú naštudované penalty, a tak som chcel vyskúšať niečo iné. Našťastie, podarilo sa to," povedal Rooney v rozhovore pre Sky Sports tesne po skončení zápasu.

Rooneyho "panenkovský" gól napokon víťazný nebol, pretože v 71. min stanovil remízový rezultát srbský útočník Aleksandar Mitrovič. Pred siedmimi dňami Fulham prehral doma s Barnsley 0:3, a tak bol Marek Rodák šťastný, že si "chalupári" napravili reputáciu. "Remíza je spravodlivý výsledok. Bol to dobrý zápas pre obe mužstvá. Súper mal viac šancí, ale my sme takisto mohli skórovať. Minulý týždeň som bol sklamaný, ale dnes sme ukázali svoj charakter," uviedol Rodák pre Sky Sports.

Kredit slovenskému brankárovi dal aj samotný Rooney. "Myslím si, že pre divákov to bol skvelý zápas so šancami na oboch stranách. Ich brankár predviedol niekoľko skvelých zákrokov," povedal Angličan, ktorý sa ešte nechystá zavesiť kopačky na klinec. "Stále nás čaká ešte niekoľko zápasov. Cítim sa dobre a futbal si stále užívam. Bol to môj 500. zápas, ale oslavovať budem až vtedy, keď prestanem hrať," dodal Rooney.