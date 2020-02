Mladík Faith strelil vôbec prvý gól v najvyššej súťaži: Venoval ho starému otcovi do neba

Zápas s Novými Zámkami sa pre hokejistov Košíc nevyvíjal ideálne, napokon ho však zakončili v euforickej atmosfére.

Piatimi gólmi v 3. tretine zmarili nádej hostí na úspech a napokon vyhrali 7:2. Zápas si budú dobre pamätať najmä útočníci Branislav Rapáč a Roman Faith. Skúsenejší Rapáč si vo svojom 313. zápase v najvyššej slovenskej súťaži pripísal prvý hetrik.

"Bol to môj prvý v kariére. Tri góly som predtým strelil v zápase 7. triedy proti Humennému," vytiahol bez váhania zápis zo žiackych čias. Aj on si však bol vedomý, že presvedčivý výsledok 7:2 sa nerodil jednoducho. Novozámčania v Košiciach viedli 1:0, v úvode 3. tretiny bol stav 2:2. Dovtedy sa z tribún Steel arény, v ktorej bolo vyše 7-tisíc divákov, viackrát ozval aj nesmelý piskot. Napokon ho však vystriedali pozitívne emócie, dominancia Košičanov bola v tretej časti herná aj gólová. "Myslím si, že sme trochu podcenili súpera, pritom sme na to vôbec nemali dôvod. Je to húževnaté mužstvo, ale potom sme sa rozbehli a napadalo nám to," dodal hetrikový hrdina.

Kým Rapáč má po piatku na konte celkovo 77 gólov v najvyššej súťaži, 17-ročný Roman Faith dosiahol proti Novým Zámkom prvý zásah. Jeho gól uzavrel skóre zápasu, keď prekonal Patrika Nechvátala, ktorý krátko predtým nahradil Christiána Pavlasa. Faith pri oslave svojho gólu nasmeroval ruku i pohľad k nebu. "Venoval som ho najmä dvom ľuďom. V prvom rade môjmu dedovi, ktorý ma dlhé roky podporoval a pred rokom odišiel na večnosť. Ten gól takisto patrí aj trénerovi Svitekovi, ktorému aj touto cestou ďakujem za všetko. Denne som ho stretával, akoby to bolo včera. Je to smutné," poznamenal synovec bývalého extraligového útočníka Juraja Faitha.

Výsledok zápasu s Novými Zámkami neovplyvnil 3. miesto Košičanov po základnej časti Tipsport ligy. Tá bude pre nich pokračovať 10-zápasovou nadstavbou, v ktorej by si radi vylepšili priebežné umiestnenie. "Myslím si, že tento rok bude veľká výhoda skončiť na prvom alebo druhom mieste. Oproti druhej šestke je to rozdiel. Ešte nie je koniec, ešte pôjde o veľa. V hre bude 30 bodov, s Banskou Bystricou aj Slovanom Bratislava budeme hrať ešte dvakrát, takže uvidíme ako to dopadne," poznamenal Rapáč.