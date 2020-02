V druhom kole patril medzi top jazdcov: Adam Žampa dosiahol najlepšie umiestnenie v sezóne!

Chorvátsky lyžiar Filip Zubčič triumfoval v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v japonskom stredisku Juzawa Naeba.

Po prvom kole bol až dvanásty, no najlepšia druhá jazda ho katapultovala na najvyšší stupienok a mohol tak sláviť svoje premiérové víťazstvo v pretekoch SP. Na druhom mieste skončil s odstupom 74 stotín sekundy Švajčiar Marco Odermatt, tretiu priečku obsadil Američan Tommy Ford (+1,07). Slovenský reprezentant Adam Žampa dosiahol najlepšie umiestnenie v sezóne, keď skončil na 17. priečke (+1,71) a do hodnotenia SP si pripísal 14 bodov. V druhom kole zajazdil tretí najlepší čas. Jeho brat Andreas Žampa nepostúpil do 2. kola.

Zubčič dosiahol životný úspech, jeho dosiaľ jediným pódiovým umiestením bola druhá priečka z januárového obrovského slalomu v Adelbodene. V japonskom stredisku panovali náročné podmienky, okrem vysokých teplôt (10 stupňov Celzia) bičoval trať aj silný vietor. V prvom kole predviedol suverénne najlepší výkon Nór Henrik Kristoffersen, na druhého krajana Leifa Kristiana Nestvolda-Haugena si vytvoril náskok 67 stotín. Adam Žampa sa so štartovým číslom 31 výborne popasoval s mäkkou traťou a tretíkrát v sezóne sa kvalifikoval do 2. kola, keď dosiahol 24. najlepší čas s odstupom 2,77 s na lídra. Jeho brat Andreas sa nezmestil medzi postupovú tridsiatku, obsadil 45. priečku (+4,97).

V 2. kole Adam Žampa využil, že na rozbíjajúcej sa trati štartoval už ako siedmy v poradí a predviedol ešte vydarenejšiu jazdu. Zaradil sa na priebežnú druhú pozíciu za Rakúšana Rolanda Leitingera, celkovo sa posunul na 17. miesto. Dosiahol svoje najlepšie umiestenie vo SP od marca 2018, keď skončil pätnásty v obráku v Kranjskej Gore. S náročnými podmienkami sa najlepšie vyrovnal dvanásty po 1. kole Zubčič, ktorý si na mäkkej zjazdovke dokázal držať tesnú líniu a dostal sa jasne na čelo poradia. Z neho ho už nikto nezosadil, zaostali i obaja Nóri, ktorým ušlo aj pódium. Nestvold-Haugen skončil štvrtý, Kristoffersen až piaty. Na čele SP zostal ďalší Nór Aleksander Aamodt Kilde, hodnotenie disciplíny naďalej vedie Slovinec Žan Kranjec, ktorý bol v sobotu deviaty. V nedeľu je v japonskom stredisku na programe slalom mužov (2.00/5.00 SEČ).

Výsledky obrovského slalomu SP mužov v Juzawe Naebe:

1. Filip Zubčič (Chor.) 2:37,25 min., 2. Marco Odermatt (Švaj.) +0,74 s, 3. Tommy Ford (USA) +1,07, 4. Leif Kristian Nestvold-Haugen +1,13, 5. Henrik Kristoffersen +1,14, 6. Aleksander Aamodt Kilde (všetci Nór.) +1,15, 7. Victor Muffat-Jeandet +1,16, 8. Thibaut Favrot (obaja Fr.) +1,24, 9. Žan Kranjec (Slovin.) +1,31, 10. Luca de Aliprandini (Tal.) +1,42, ..., 17. Adam ŽAMPA +1,71, v 1. kole: 45. Andreas ŽAMPA (obaja SR) +4,97

Celkové poradie SP (po 32 zo 44 súťaží):

1. Kilde 1022 b., 2. Kristoffersen 948, 3. Alexis Pinturault (Fr.) 898, 4. Matthias Mayer (Rak.) 716, 5. Beat Feuz (Švaj.) 697, 6. Vincent Kriechmayr (Rak.) 654, ..., 118. Adam ŽAMPA 26

Poradie v obr. slalome (6 z 9):

1. Kranjec 344 b., 2. Kristoffersen 334, 3. Pinturault 288, 4. Zubčič 288, 5. Ford 245, 6. Nestvold-Haugen 220, ..., 34. Adam ŽAMPA 26