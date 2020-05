Mamička objavila v novom dome hororové dvere: Ľudia jej radia, nech sa odsťahuje

Sťahovanie nie je iba o tom, premiestniť svoj majetok na nové miesto, ale taktiež o zvykaní si na zvláštnosti nového bývania. Medzi tie patrí napríklad čudný vypínač, ktorý nefunguje, alebo podivne umiestnená zástrčka, no v prípade tejto mamičky ide o tajomné dvere v strede miestnosti.

Austrálčanka sa presťahovala do prenajatého domu, informuje The Sun. Na facebookovej skupine Kmart Hacks and Decor požiadala ostatných používateľov, či by jej neporadili nejaké tipy, ako zakryť desivé dvere v detskej izbičke jej dcéry.

"Nedávno sme sa presťahovali a v detskej izbe mojej dcéry sa nachádzajú tieto desivé dvere, ktoré vedú na strechu nižšieho poschodia. Viete mi poradiť, ako ich môžem zamaskovať a skrášliť?" píše mamička.

Tisícky členov tejto skupiny jej namiesto užitočných tipov, ako dvere zakryť, poradili, aby sa okamžite presťahovala. "Panebože, to by ma vydesilo." znie jeden z komentárov.

"Nie! Odsťahujte sa," píše ďalší používateľ. "Som si istý, že som to videl vo filme a nedopadlo to dobre." Aj ďalší používateľ prirovnal dvere k hororovým: "To je ako v strašidelnom filme. Okamžite by som tú miestnosť zavrel a utiekol."

Niektorí používatelia ale žene dali aj užitočné tipy. "Sprav z nich obrovský fotorámik, vyves na ne fotky a okolo okrajov rozvešaj svetielka," napísal niekto. Ďalší fanúšik domáceho majstrovania radí: "Zaves na tie dvere nástennú maľbu nejakej začarovanej záhrady alebo nástenku." "Daj na ne zrkadlo, pod dvere daj bielizník, pridaj nejaké svetielka okolo a vznikne pekný toaletný stolík," znie tip od ďalšieho používateľa.