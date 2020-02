Krásna Cara posiela Bieberovi vulgárny odkaz: Radšej zjedz býčí penis

Herečka a modelka Cara Delevingne (27) je známa tým, že si neberie servítku pred ústa. Jej rebelantskej povesti nezostala nič dlžná ani teraz.

Celé to spustila talkshow, v ktorej sa objavil manžel jej dlhoročnej priateľky Hailey (23) Justin Bieber (25). Kanadský idol dievčenských sŕdc dostal ťažkú úlohu. Moderátor mu povedal, že má zoradiť vybrané kamarátky jeho nežnejšej polovičky od najobľúbenejšej po tú najmenej. Výber pritom obsahoval poriadne silné mená – modelky Kylie Jenner (22), Gigi Hadid (24) a spomínanú Caru. I keď sa Justin najprv hral, že odpovedať nechce, nechal sa presvedčiť a zoradil ich. Ako píše Foxnews, najradšej má Kylie.

Tento výber odôvodnil tým, že sú si naozaj blízki a trávia spolu veľa času. K Gigi a Care povedal len to, že proti nim nič nemá, no nestrávil s nimi dosť času. A to bola chyba. Cara nelenila a na Instagrame zverejnila nielen dôkaz, že určitý čas so spevákom strávila, ale aj fotku z prehliadky spodnej bielizne, kde Justin ako interpret venoval zvedavý pohľad jej pozadiu.

Pripísala aj popis sebe vlastný. „Hailey, milujem ťa, ale on mal radšej zjesť býčí penis.“ Dodala tiež radu, aby si ju Justin odblokoval na Instagrame, ak proti nej nič nemá, tak ako tvrdí. Žeby tak za rebríčkom obľúbenosti bolo aj ohrdnuté mužské ego mladého Kanaďana?