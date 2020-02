Mamička chodí k cudzím mužom upratovať úplne nahá, má to však háčik: Striktné pravidlá

„Prečo neskúsiť niečo nové? Povedala som si, že by sa to mohlo ľuďom páčiť,“ hovorí Claire (35) o svojom netradičnom biznis nápade.

Vydatá mamička sa rozhodla, že svoju prácu hotelovej chyžnej trošku okorení. Začala preto ponúkať upratovacie služby aj vo svojom voľnom čase. Aby to nebola nuda, vymyslela geniálny ťah. Za 95 libier (113 €) na hodinu totiž príde ku klientovi poupratovať úplne nahá. „Zatiaľ sa to len rozbieha, no myslím si, že to pôjde,“ povedala pre portál Metro.

Ak by ste si mysleli, že jej manžel Rob (39) bude mať s takýmto živobytím problém, ste na omyle. „Najprv si myslel, že je to vtip. Neskôr sa s tým naučil žiť, vie, aká som, že som tak trochu strelená.“ Samozrejme, jej služby majú striktné pravidlá. „Prídem dovnútra a robím svoju prácu. V dome môže byť len jeden jeho obyvateľ. Žiadne fotky, fotenie ani iné srandičky,“ povedala rázne. Tiež hovorí, že je radšej, keď má klientov v dôchodkovom veku, pretože sa tak cíti bezpečnejšie.

Po tom, ako sa o jej podnikaní rozšírili chýry, obyvatelia mesta Kent, v ktorom žije, sa rozdelili na dva tábory. „Je to forma prostitúcie, ako hlboko môžu ľudia klesnúť kvôli peniazom?“ napísala pohoršená obyvateľka. Druhá polovica obyvateľov však vidí v netradičnej službe spríjemnenie dlhých chvíľ pre iných. „Dá to starčekom trochu vzrušenia do života. Aj tak to stojí menej ako bežné služby doktorov,“ napísala jej fanúšička.