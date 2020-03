Krutý osud sa s maličkými dvojičkami nemazná: Po týchto riadkoch vás zalejú slzy

Ella a Eve sú identické dvojičky, ktoré sú si bohužiaľ podobné naozaj vo všetkom. Obe trpia vzácnou a zákernou rakovinou očí, ktorá ohrozujú ich život skôr, ako stihol poriadne začať.

„Prešli sme si viacerými vecami, ako bolo treba,“ povedala pre médiá ich osudom ťažko skúšaná matka Maryann (40). Sympatická rodina začala svoj boj s osudom hneď na začiatku ich spoločnej cesty. Už v maternici bolo totiž jedno z dievčatiek tým druhým utláčané a doktori tvrdili, že časť buniek jej tvoriaceho sa telíčka sa vstrebala späť do maminho tela. Eve bola podľa People do nemocnice prevezená už 10 dní po svojom narodení, keďže mala pomotané črievka.

Skôr, ako mala 2 týždne, prežila aj srdcovú zástavu či otravu krvi, spôsobenú priesakom obsahu z čriev. Neskôr dokonca musela byť pripojená na prístroje, lebo jej začali zlyhávať obličky a pečeň. „Nemala som ani tušenia, čím si prechádza,“ povedala o ťažkých chvíľach Maryann. To najhoršie však ešte len malo prísť. Kým bola v nemocnici, sken očí ukázal v jej očku rakovinu. Len pre istotu podstúpila vyšetrenie aj jej sestra Ella a hrozivá diagnóza bola vyrieknutá aj smerom k nej. Pritom len jedno z 350 detí v celých Spojených štátoch trpí touto formou rakoviny.

Zdrvená Maryann okamžite skončila v práci, aby sa mohla starať o svoje choré ratolesti. „Hovorila som si, ako je do pekla možné, že mám jedno dieťatko na prístrojoch a druhé má rakovinu,“ opísala. Sestry boli rozdelené. Ella už vo veku 14 dní podstúpila chemoterapiu vo Filadelfii a jej „druhá polovička“ zostala ďalej na jednotke intenzívnej starostlivosti v rodnom meste. „V takejto situácii len prichádzajú zlé a horšie správy, len tam tak stojíte a modlíte sa,“ znejú mrazivé slová Maryann. Hneď, ako Eve dokázala fungovať bez prístrojov, musela na chemoterapiu nastúpiť aj ona.

Liečba Elly sa vyvíjala lepšie, z jedného očka jej nádor lekári laserom odstránili. V druhom však jeden nezhubný stále má, rovnako ako jej sestrička Eve. Momentálne musia každé 3 mesiace absolvovať vyšetrenia, ktoré im ukážu, ako na tom sú. Vo veku 3–5 rokov sa podľa doktorov výrazne zníži riziko tvorby nádorov. „Momentálne len čakám na to, kedy to začne celé znova. Viem, nenávidím sa za to, že takto rozmýšľam, no myslím, že je to spôsob, ako sa s tým snažím vyrovnať,“ povedala Maryann.

Eve má problémy s vysokým tlakom kvôli zlyhávaniu obličiek, má poruchu sluchu a učí sa posunkovú reč. Svoje ochorenia však malé veľké bojovníčky zvládajú s gráciou. „Nikto nechce veriť, ako môžu mať také šťastné a bezstarostné dievčatká toľko odžitého. A ony si pritom za 2 roky odžili veci, ktoré si väčšina ľudí neskúsi za celý život,“ uzavrela.