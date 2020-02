Predsedom Progresívneho Slovenska sa stal len na jar minulého roka. Krátko na to oznámil, že so stranou Spolu pôjdu do parlamentných volieb na jednej kandidátke.

Pod vedením Michala Trubana (36) sa preferencie koalície priblížili k Smeru len na pár percent, no vysoké čísla po pár mesiacoch stratili. V rozhovore Truban vysvetľuje, čím to je, no hovorí aj o tom, ako by malo vyzerať Slovensko o ďalšie štyri roky.

Keď sme sa stretli naposledy, zhovárali sme sa o tom, že vaša kandidátka vyhrala prezidentské voľby, váš kandidát ovládol Bratislavu a vaša koalícia vyhrala eurovoľby. V súčasnosti sa ten váš optimizmus značne zmenšil. Bojíte sa o výsledok v parlamentných voľbách?

Myslím si, že v týchto parlamentných voľbách to nemá nikto isté. Vidíme sami, ako sa v priebehu pár týždňov dokážu presúvať percentá hore-dole. Ale my robíme všetko to, čo máme v našich rukách. Chodíme po celom Slovensku a máme takú kampaň, aká tu ešte nebola. Povedali sme si, že pochodíme všetky obce a mestá. Je ich presne 2 890. Doteraz sme už vyše dvetisíc prešli, chceme pochodiť aj všetky ostatné. Rozprávame sa s ľuďmi a snažíme sa ich presviedčať o tom, že tá zmena je možná.

V koalícii hovoríte, že ste sa pustili do kampane, aká tu ešte nebola, no na číslach pred moratóriom to vidieť nebolo. Za pol roka ste spadli o polovicu. Čomu to pripisujete?

Jeden z tých hlavných dôvodov je podľa mňa to, že sa nám nepodarilo vytvoriť veľkú trojkoalíciu s Andrejom Kiskom, pretože to odmietol a nechcel to. To zamávalo s ľuďmi, pretože som videl na nich, ako veľmi chceli, aby sme sa spojili. A zároveň vznikla strana Kisku, s ktorým máme veľmi podobných voličov, takže tie percentá sa trochu rozriedili. Ale, samozrejme, aj my sme mohli fungovať lepšie a kvalitnejšie. Plus my sme takí bojovníci, že bojujeme za naše hodnoty, aj keď to môže našim percentám škodiť, ale chceme to robiť napriek tomu, pretože si myslíme, že je to podstatné.

V súčasnosti má Andrej Kiska problémy aj pre kompromitujúce videá. Odľahlo vám, že to nemusíte riešiť, keď s ním nie ste v jednej koalícii?

Toto mi ani nenapadlo. Napadlo mi skôr v rámci vtipu, že to bolo tak amatérsky spravené, že to si Kiska spravil sám na seba, aby bola nejaká sranda v kampani. Ale toto druhé video je už problematickejšie a mal by to Kiska lepšie vysvetliť.

Nediskvalifikuje ho to podľa vás z ďalšej politickej práce pre Slovensko?

Treba to video poriadne vyšetriť a mal by ho lepšie vysvetliť. Ale to video je trochu zostrihané, takže to nie je úplne jasné. Treba sa na to pýtať hlavne Andreja Kisku.

Vy ste nedávno povedali, že chcete, aby lídri koaličných strán boli na čele ministerstiev a prevzali na seba zodpovednosť za riadenie rezortov. Platí to aj o Kiskovi?

Ja som to navrhoval práve preto, lebo jedna z obáv ľudí je to, či by vláda vedela spolu fungovať. Treba zabezpečiť, aby sa prípadná vláda hneď nerozpadla. A jedným z takých návrhov, ako to urobiť, je, že predsedovia strán budú reálne robiť a nebudú mať čas zbytočne odboku robiť politiku tak, ako to bolo doteraz. Že Fico, Danko a Bugár si povedľa niečo riešili a potom vo vláde nič neprechádzalo. Videli sme, že ani Pellegrini nedokáže nič reálne urobiť. Takže to bol návrh, aby predsedovia išli do vlády, chytili sa lopaty a ukázali, ako vedia oni pracovať pre Slovákov.

Pýtam sa na to práve preto, lebo Andrej Kiska je obvinený v súčasnosti z daňových podvodov v súvislosti s jeho firmou KTAG. Nediskvalifikuje ho toto na prípadnú funkciu?

O tom by nemala byť ani debata, že by strana Za ľudí mala ministerstvo vnútra.

Stretávate sa pri cestách po Slovensku s tým, že ľudia riešia vaše priznanie k tomu, že ste užívali marihuanu a LSD?

Stretávam sa s tým. Je to úsmevné, lebo keď sa s ľuďmi potom bavím, tak aj starší aj voliči Smeru sa mi popriznávajú, čo všetko oni poskúšali. A nevnímajú to potom ako veľký problém. Som otvorený človek, chodím do barov aj kulturákov v mestách a obciach, kde sa ma môžu ľudia čokoľvek opýtať. Takto chcem robiť politiku a nechcem sa vyhýbať žiadnej téme, snažím sa ľuďom vysvetliť, čo ako myslíme. Mňa to dobíja energiou a vidím, že keď je človek s tými ľuďmi a nevidia ho len v televízore, tak tomu oveľa viac rozumejú.

Vylučujete, že by ste v budúcnosti ešte experimentovali s LSD alebo marihuanou?

Určite áno. Ja som drogy už dávno nemal.

Zatiaľ to vyzerá tak, že vládu môže skladať napokon Igor Matovič. Ako sa vám pozerá na to, že to môže byť „starý politik“, voči ktorým ste sa zo začiatku vymedzovali?

Je to určite jeho schopnosť robiť šou a dobrý marketing. Zároveň hovorím opäť, že v spoločnosti bolo veľké sklamanie, že nevznikla veľká koalícia. Občania boli potom znechutení, že sa politici nevedia dať dokopy a len si odkazujú cez médiá a začali sa pozerať inde.

V minulosti ste povedali, že jeho spôsob politiky zlyhal. Otočila sa nálada v spoločnosti?

Stále je to o tej šou, ale politiku treba vedieť aj robiť. On vie dobre robiť šou, my to vieme reálne odmakať. Netreba len kričať, ale vedieť tú vec aj reálne urobiť. A toto je naša výhoda, že sme nový vietor, ktorý to chce reálne odmakať. Toto mi vadilo na politike, že sa len sľubuje, ale potom sa na tom reálne nerobí.

To sa treba pýtať hlavne Matoviča. My sme za každú spoluprácu. Sme jediná dvojkoalícia, ktorá vznikla. Boli sme ochotní spojiť sa za vyšší cieľ. Zahodili sme všetky rozdiely a začali sme spolupracovať. Chceme priniesť nové riešenia, ako bol Lex Haščák, ako boli protesty proti fašistom alebo blokáda pultu. Vieme byť energickí, ale vieme aj spolupracovať. My tu vládu nepovalíme. My sa nevyhrážame predčasnými voľbami, pretože máme na zreteli cieľ vymeniť smerácku mafiánsku vládu a hlavne zabrániť tomu, aby vznikla vláda s fašistami.

Správa sa Igor Matovič inak, odkedy je tým lídrom demokratickej opozície? Či na ňom pozorujete viac „štátnický“ rozmer, alebo to je stále ten šašo, ako sa on rád nazýva?

Neviem, či sa zmenil. Ja ho poznám až v týchto posledných dňoch tak intenzívnejšie. Pre mňa, keby si máme vybrať najbližšieho partnera, tak si vyberieme niekoho iného ako Igora Matoviča. Pretože on pravidelne menil svoje názory. Vyhlasoval referendá krížom-krážom a potom na druhý deň už neplatili.

Ak koalícia PS/Spolu uspeje natoľko, že budete môcť postaviť premiéra, trúfate si na to?

Nebolo mojím snom byť premiérom. Ja chcem ísť do vlády zabezpečiť to, aby sa tam hlavne pracovalo. To, v akej funkcii budem, je naozaj jedno.