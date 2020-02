Bývalý futbalista Igor bojuje s časom, aby mohol vidieť vyrastať svoje deti: Prechodil chrípky, potrebuje nové srdce!

Ešte pred pár rokmi naháňal loptu po trávniku, trénoval malých futbalistov a dnes čaká na nové srdce, aby mohol ďalej žiť. Bývalý aktívny futbalista Igor Gúčik (45) je otec štyroch malých detí a jediné, po čom dnes túži, je, aby ich mohol vidieť vyrastať.

Igor začal s futbalom už vo svojich desiatich rokoch, jeho snom bolo byť raz slávnym hráčom, no choroba ho pripútala na lôžko. Pre zápasy na ihrisku bol taký zapálený, že futbal hrával aj s teplotou a prechodil vari všetky chrípky. Dnes je jeho slabé srdce odkázané na baterky.

Druhá najvyššia liga v Myjave a v Novom Meste nad Váhom, hodiny na ihrisku, chuť vyhrávať. Takto vyzeral život Igora do osudného roku 2011. „Bol som hrať halový turnaj. Zle som dopadol na nohu a rozštiepil som si kosť. Išiel som do nemocnice, kde mi mali nohu operovať,“ spomína Iggi, ako mu všetci hovoria. Zdanlivo banálne plánovanie operácie vyvrcholilo krutým ortieľom. „Lekári zistili, že mi nefunguje srdce. Nemohli ma ani uspať, pretože by som sa im už viac neprebral,“ hovorí bývalý futbalista, ktorý sa dozvedel diagnózu, čo navždy poznačila jeho život. Kardiomyopatia.

Zatiaľ čo priemerný srdcový pulz má hodnotu okolo 75 úderov za minútu, Iggiho srdce šliapalo len na tretinu a jeho úderov bolo len 25 až 30. Jeho stav bol tak vážny, že musel okamžite skončiť s futbalom. „Lekár mi jasne povedal, že ak chcem vidieť deti vyrastať, tak na trávnik mám zabudnúť,“ priznal Igor.

Srdce na baterky

Igor si už zakopať na trávniku nemohol. Lekári mu nasadili lieky a udržiavali ho v stave, aby mohol fungovať. „Chodil som do práce, chodil som trénovať a deväť rokov som bol na tom dobre. Potom sa však všetko so mnou zrútilo,“ hovorí. Minulý rok nedokázal chodiť, nevedel sa najesť a z poriadneho chlapa sa stala za pár dní troska. Na srdci mu kardiológ našiel nález.

„Srdce sa mu plní krvou, ale tá krv mu neodchádza. A to je veľký problém. Lekár ho urgentne poslal na oddelenie transplantácie, kde ho hospitalizovali a zistili oveľa viac dia­gnóz,“ hovorí Igorova manželka Zuzka. „Ľavá komora mu prakticky zlyhala a pravá mu zlyháva, lebo ju nemá čo ťahať. Jediným šťastím bolo, že je športovec. Iný človek, ktorý nešportuje, by tu už možno ani nebol,“ hovorí Zuzana.

Igor prechodil hádam všetky chrípky, len aby bol na trávniku. Hral aj s teplotou a nič ho nezlomilo. „Aj keď mu bolo zle, predýchal to a išiel ďalej. Srdce však dostávalo zabrať,“ konštatuje manželka. Igor začiatkom roka podstúpil náročnú operáciu - do tela dostal ľavostrannú podporu ľavej komory. Pumpa, ktorú má v tele, dáva impulzy komore, aby mohla fungovať. „Som vlastne stále na baterky. Kamkoľvek idem, musím si brať so sebou takú malú taštičku, kde mám môj život. Ak by mi baterky došli, vydržím tak 15 minút. Potom sa musím prepojiť na elektrinu, inak sa dostanem do bezvedomia a následne by som zomrel,“ opisuje najhorší scenár statočný chlap.