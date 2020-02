Najsexi gynekológ Slovenska: Z lekára Fera sa cez víkendy stáva prestížny model v Taliansku

Vyštudoval medicínu, má svoju gynekologickú ambulanciu a je zrejme najsexi lekárom na Slovensku. Jeho atraktívny vzhľad uznávajú aj v zahraničí, kam chodí pravidelne na fotenie prestížnych tituliek.

Seredčan František Janíček (39) sedí štyri dni v týždni vo svojej gynekologickej ambulancii a od piatku do nedele sa z neho stáva model, ktorý nafotil aj šteklivé zábery. Ako na jeho vizáž reagujú pacientky?

Dokázal spojiť medicínu a modeling. Fero Janíček (39) už od detstva vedel, že chce byť lekárom. Nikdy by mu však nenapadlo, že by sa z neho niekedy stal model. „Prišlo to tak úplne neplánovane. Pred dvoma rokmi sme s kamarátom nafotili pár záberov a potom už ponuky začali chodiť samy. Vyslovene fotenie začalo z nudy,“ hovorí sympatický gynekológ, pre ktorého je prvoradá práca v ambulancii.

„Skončil som univerzitu všeobecného lekárstva, následne som si urobil atestáciu a otvoril som si ambulanciu, v ktorej fungujem už 9 rokov,“ hovorí Fero. Pacientky mu však priazeň nejako okato neprejavujú. „Ešte nikdy sa nestalo, že by mi v ambulancii žena povedala, že sa jej páčim. Skôr to neskôr povedia sestričke,“ usmieva sa Seredčan. Podľa neho však flirtovanie v ambulancii neprichádza do úvahy. Svoju prácu totiž berie mimoriadne profesionálne.

Sexi gynekológ si v piatok vyzlieka svoj lekársky mundúr a cestuje do zahraničia. Väčšinou chodí do Talianska, najmä Milána či Ríma. Fotí rôzne portrétovky, akty, oblečený alebo niekedy aj nahý. „Je to individuálne. Niekedy trvá fotenie hodinu, inokedy celý deň,“ vysvetľuje Fero s tým, že ak ho táto práca prestane baviť, sekne s ňou.

„Je to veľmi náročné, ja nemám žiadny súkromný život. Buď som na cestách alebo v ambulancii. Taktiež si moje telo vyžaduje veľmi prísnu diétu a ani to sa nedá držať donekonečna. Predpokladám, že už dlhý čas určite nebudem fotiť,“ hovorí ženský lekár, ktorý zatiaľ priateľku nemá, no vie, ako by mala jeho vyvolená vyzerať. „Vôbec nemusí mať vysekané tehličky, práve naopak, páčia sa mi úplne prirodzené ženy,“ uzavrel sympatický gynekológ.