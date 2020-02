Greta Thunbergová na proteste v Hamburgu: Politikom poriadne vyčistila žalúdky

Švédska aktivistka Greta Thunbergová sa v piatok v severonemeckom prístavnom meste Hamburg zúčastnila na desaťtisícovej demonštrácii hnutia Fridays for Future (Piatky pre budúcnosť). Podľa agentúry DPA v prejave vytýkala politikom, že nerobia dosť pre ochranu klímy.

"Rozhodujúce osoby sa stále správajú, ako by všetko bolo v poriadku. A vedci sú stále ešte ignorovaní," vyhlásila sedemnásťročná Thunbergová. Vyjadrila sa tak dva dni pred krajinskými voľbami v druhom najväčšom nemeckom meste, ktoré tvoria samostatnú spolkovú krajinu. "Je rok 2020 a my teraz potrebujeme vidieť skutočné činy," zdôraznila Švédka. "Kríza je tu a teraz, a nie vo vzdialenej budúcnosti," dodala svetoznáma školáčka.

Povedala, že nechápe, ako sa môžu politici pozerať do očí svojim deťom, keď im kradnú budúcnosť. "Ak sa dosť ľudí zapojí do zrýchľovania zmeny, môže sa zmena aj podariť," vyhlásila Thunbergová. Mladí demonštranti v piatok do hamburských ulíc vyšli s transparentmi so sloganmi ako "Budeme štrajkovať, kým nebudete konať" alebo "The Earth is on Fire" (Zem je v plameňoch).

Thunbergová sa prvýkrát zúčastnila štrajku za ochranu klímy v Hamburgu takmer pred rokom, 1. marca. Najväčší účasť mala táto globálna manifestácie v Hamburgu vlani 20. septembra, kedy sa tam zišlo na 70.000 ľudí. Na úvod dnešnej demonštrácie držali tisíce žiakov a študentov minútu ticha za obete stredajšieho masakru v Hanau, kde 43letý Nemec zastrelil deväť ľudí s migračnými koreňmi.