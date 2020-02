Rozhodnutie tehotnej Judínyovej o pokračovaní v Markíze: Bude moderovať Smotánku do pôrodu?!

O budúcnosti markizáckej Smotánky je rozhodnuté! Keď Erika Judínyová (49) oznámila, že so svojím manželom Števom Skrúcaným (59) čakajú dieťatko, v Markíze nastalo poriadne rušno.

Relácia je na televíznych obrazovkách už dlhých 24 rokov a Erika je jej hlavnou tvárou. Kompetentní v Záhorskej Bystrici tak museli za horúca riešiť dilemu, či Erika bude pokračovať v práci v pokročilom štádiu tehotenstva, alebo budú za ňu hľadať náhradu. Podľa informácií Nového Času už došlo ku konečnému verdiktu.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii Judínyová je podľa informácií Nového Času na prelome piateho a šiesteho mesiaca tehotenstva. Svoje prvé dieťatko by mala priviesť na svet už o necelé tri mesiace. Pre moderátorku je jej dcérka, ktorú nosí pod srdcom, všetkým, a preto bolo otázne, čo sa stane s obľúbenou reláciou Smotánka. Erika totiž túto reláciu nielenže moderuje, ale stará sa úplne o všetko. Podieľa sa na dramaturgii, strihu, a výber tém je tiež na nej. V Markíze sa pôvodne malo uskutočniť kľúčové stretnutie, ktorého sa mali zúčastniť všetci kompetentní aj samotná Erika.

Dôležitá porada sa napokon podľa informácií Nového Času nekonala, lebo na to nebol dôvod. „Erika plánuje pracovať až do pôrodu, respektíve do svojho odchodu na materskú. Žiadne personálne ani iné zmeny ohľadne Smotánky sa preto zatiaľ konať nebudú,“ prezradil dobre informovaný zdroj Novému Času. Vyzerá to, že sa moderátorka cíti veľmi dobre a práca jej ani v tehotenstve nerobí problém. Judínyová tak svoju milovanú Smotánku zatiaľ neopúšťa.

Ozdoba televízie

Erika je neoddeliteľnou súčasťou markizáckej relácie už viac ako dve desaťročia. Úspešne odmoderovala stovky dielov a stala sa jej hlavnou tvárou. No hoci je Judínyová povestná svojou zapálenosťou pre prácu, isté je, že už čoskoro ju čaká celkom nová rola v živote, a to úloha matky, na ktorú je podľa vlastných slov pripravená. „Sme s manželom nesmierne šťastní a už sa na bábätko veľmi tešíme,“ povedala nedávno pre Markízu šťastná moderátorka a budúca mamička.