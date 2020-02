Začiatok ako z rozprávky: Mladík odštartoval kariéru v NHL zápisom do histórie

Prvý gól kariéry v zámorskej hokejovej NHL je pamätný pre každého hráča. Nezriedka sa stáva, že príde hneď v úvodnom profiligovom zápase.

V októbri 2016 skóroval Američan Auston Matthews hneď štyrikrát v drese Toronta Maple Leafs do siete Ottawy Senators. Kanadský center Los Angeles Kings Gabriel Vilardi však zažil debut, ktorým sa zapísal do histórie najkvalitnejšej hokejovej súťaže sveta.

Gólovo sa presadil hneď v prvom striedaní a z prvej strely do priestoru bránky prekonal Sergeja Bobrovského z Floridy Panthers. Stačilo mu iba 10 sekúnd, čím prekonal dovtedajší rekord krajana Gusa Bodnara z Toronta Maple Leafs z roku 1943. Na premiérový presný zásah v NHL vtedy potreboval o päť sekúnd viac ako Vilardi.

Gabriel Vilardi anotou um novo recorde na NHL, ao marcar um gol nos seus primeiros 10 segundos atuando pela liga.#LAKings #GoKingsGo #BrasilTemNHL pic.twitter.com/Y5Euu7ksvS — LA Kings í ¼í·§í ¼í·· (@lakings_br) February 21, 2020

Dvadsaťročný mladík skóroval v čase 1:26 min, keď nenápadne vypálil v útočnom pásme a puk si našiel cestu do siete. "Bolo to šialené. Nepredviedol som najlepšiu strelu, ale prešla do bránky, čo je podstatné. Bol to veľmi vzrušujúci moment," uviedol pre klubový web Vilardi, ktorý v doterajšom priebehu sezóny nastupoval na farme v AHL za Ontario Reign a v 32 zápasoch nazbieral 25 bodov (9+16).

Gabriel Vilardi scores 10 seconds into his NHL debut í ½í¸±

í ½í¹Œí ½í¹Œí ½í¹Œ#GoKingsGo í ½í±‘ pic.twitter.com/WZw85045Tr — LA Kings (@LAKings) February 21, 2020

Vilardi ukončil duel s bilanciou 1+1 a jeho tím sa tešil z tesného víťazstva 5:4. "Využil svoju šancu. Nedali sme mu príležitosť len tak, bol v Ontariu jedným z najlepších hráčov. Ukázal, že môže hrať v NHL. Mal odlišnú cestu do ligy ako iní hráči vybraní v prvom kole. Musel na sebe zapracovať po zranení, ale zvládol to. Bol to veľký deň preňho aj celú jeho rodinu," doplnil tréner Todd McLellan na adresu Vilardiho, ktorého debut sledovali z tribúny aj jeho rodičia a brat.