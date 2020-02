Predpovedali jej život v sanatóriu, všetkým vytrela zrak: Dokázala to, po čom túži množstvo dievčat

Tínedžerka Kennedy (15), ktorá sa narodila s Downovým syndrómom, mala podľa lekárov zlé vyhliadky na život. Spolu s mamou sa nenechali odradiť, a dnes má nielen šťastný život, ale aj frajera a rastúcu kariéru modelky.

Keď sa Kennedy narodila, lekári povedali rodičom, že jej život nebude kvalitný a že by ju mali dať na adopciu alebo umiestniť do sanatória. Jej mama Renee (40) sa však nechcela vzdať tak ľahko. Nádej jej dodala pôrodná asistentka, ktorá jej ukázala, že nie je všeko len čierne a biele. Povedala jej, že Kennedy je krásne dievčatko a ona sama má doma dieťa s Downovým syndrómom. Porozprávala jej o zážitkoch a živote vtedy 16-ročnej dcéry, čím jej dala záblesk nádeje pre budúcnosť jej dieťaťa.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vďaka tomu sa nevzdala, neposlúchla doktorov a rozhodla sa svoje dieťa vychovať. Samozrejme, nebolo to ľahké. Kennedy bojovala s leukémiou a podstúpila aj vážnu operáciu chrbtice, po ktorej bola jej lebka pol roka pripevnená na kovový rám. No po rekonvalescencii sa začala venovať tancu a neskôr aj modelingu a herectvu. „Bola úplne vo svojom živle a nikdy sa nedívala do minulosti. Priniesla nám do života veľa radosti a smiechu a vyrástla v krásnu, vtipnú mladú ženu, ktorej leží svet pri nohách,“ povedala jej mama Renee.

Kennedy dokonca našla aj lásku. Svojho frajera Matthewa (19) stretla na konkurze, keď mala 12. Predstavil sa jej a vypýtal si jej číslo.Odvtedy sú pár, chodia školské plesy a trávia spolu čas. Matthew má tiež Downov syndróm.