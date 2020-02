Zavraždeného Kuciaka a jeho snúbenicu si pripomenuli ľudia aj politici: Silné odkazy rodičov Jána a Martiny

Niekoľko stoviek ľudí sa v piatok zhromaždilo na bratislavskom Námestí SNP, aby si na podujatí zorganizovanom opozičnými politickými stranami pripomenuli druhé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Na podujatí vystúpili aj rodičia Kuciaka a matka Kušnírovej. Otec zavraždeného Jána, Jozef Kuciak, zhromaždených požiadal, aby sa zúčastnili na nadchádzajúcich parlamentných voľbách a aby sa rozhodovali „srdcom a hlavou“. „Každý jeden hlas je platný,“ povedal. Zlatica Kušnírová zase prítomných porosila, aby na zavraždený pár nezabudli. „Toto už nikdy nedovoľme,“ uviedla v súvislosti s vraždou.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič na zhromaždení vyhlásil, že je potrebné dobojovať boj, ktorý začali Ján s Martinou. Súčasná vládna garnitúra podľa Matoviča Slovensko uniesla, to avšak patrí všetkým jeho obyvateľom.Dodal, že v súčasnosti si ľudia nespokojní so situáciou na Slovensku môžu vybrať z bohatej ponuky politických subjektov.Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) pripomenula vo svojom prejave rôzne kauzy, ktorým sa zavraždený Kuciak venoval. On ako aj zavraždená maltská novinárka Daphne Caruana Galizia boli podľa nej zavraždení vo svojich vlastných krajinách, pretože ich ovláda mafia. „Marian K. je vo väzbe nie vďaka, ale napriek vládnym politikom,“ povedala. Podujatia sa zúčastnil aj bývalý prezident a šéf strany Za ľudí Andrej Kiska. „Druhé výročie vraždy investigatívneho novinára dnes pripomenie aj zhromaždenie iniciatívy Za slušné Slovensko.

Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili pred dvoma rokmi 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Zavraždený Kuciak bol reportérom spravodajského portálu Aktuality.sk a špecialistom na dátovú žurnalistiku, ktorý vyhľadával a analyzoval informácie z verejných zdrojov. Venoval sa predovšetkým kauzám spojeným s daňovými a dotačnými podvodmi.Kuciak písal aj o nezákonných aktivitách podnikateľa Mariana Kočnera, ktorý sa mu z tohto dôvodu niekoľko mesiacov pred vraždou v septembri 2017 aj telefonický vyhrážal.Koncom septembra 2018 polícia v súvislosti s vraždou zadržala a obvinila štyri osoby: Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka, Zoltána Andruskóa a Alenu Zsuzsovú. V marci 2019 z objednávky vraždy Jána Kuciaka obvinili aj podnikateľa Mariana Kočnera. Podľa obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry si mal vraždu novinára u Aleny Zsuzsovej objednať práve Marian Kočner z pomsty za články, ktoré odkrývali jeho ekonomickú trestnú činnosť.

Jána a Martinu si prišli v Nitre uctiť viac ako dve stovky ľudí

Tichou pietnou spomienkou si v piatok verejnosť v Nitre pripomenula novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Oboch zavraždených mladých ľudí si uctili zapálením sviečky pri Kostole Svätého Michala.

Na miesto, kde bola vystavená fotografia Jána a Martiny spolu s listom rodiny Kuciakovcov, prišlo viac ako 200 ľudí. Boli medzi nimi zástupcovia študentov, nitrianskych divadiel i samosprávy.

Podľa slov Lucie Jankovičovej z iniciatívy Za slušné Slovensko má Nitra pri spomienke na Jána Kuciaka osobitné miesto. "Pôsobil v tomto meste, študoval tu. Preto je dôležité, aby sme si tu na jeho osobu spomenuli. Zvolili sme formu tichej pietnej spomienky, pretože to je teraz najdôležitejšie, v tichu pouvažovať nad odkazom, ktorý už dva roky ide naprieč celým Slovenskom," dodala Jankovičová.