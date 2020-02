Vlhovej ušlo pódium o 0,16 stotín: Životný výsledok dosiahla na jednej nohe!

Siahala na medailu! Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová (24) v piatkovom zjazde Svetového pohára vo švajčiarskej Crans Montane takmer vypálila rybník všetkým špecialistkám.

Štvrtým miestom si vylepšila svoje doterajšie maximum v kráľovskej disciplíne, ktorým bola šiesta priečka z konca januára z Bansku.

V siedmom zjazde ženskej sezóny na trati Mont Lachaux to dlho vyzeralo na Vlhovej premiéru na stupňoch víťazov v najrýchlejšej disciplíne alpského lyžovania. Petra odštartovala razantne, no v strednej časti trate prišli po skoku nečakané problémy. Zložitú situáciu ale ustála na ľavej lyži! Na spodnom úseku potom dokonca ešte zrýchlila. Výborne zvládla technickú pasáž s viacerými zákrutami v cieľovom svahu a v tom momente mala pred dovtedajšou líderkou Taliankou Brignoneovou náskok 27 stotín. Ten však napokon neudržala a na vytúženú medailu nedosiahla, keď ju v ďalšom priebehu prekonali obe domáce Švajčiarky - víťazná Gutová-Behramiová aj druhá Suterová a v cieli tretia Rakúšanka Venierová. Pódium Slovenke ušlo len o 0,16 s!

„Dnes to skoro vyšlo. Som spokojná so svojou jazdou, dala som do nej všetko, aj keď niekde som urobila drobné chybičky. Neviem, či mám byť šťastná, že som štvrtá, alebo smutná, že mi ušlo pódium. Koniec koncov, je to skvelý výsledok,“ povedala pre RTVS Vlhová, ktorá získala ďalšie cenné body. Peti ale pri nebezpečnom skoku nebolo všetko jedno. „V hlave som mala len jedno. Aby som zostala na trati a nevypadla, alebo sa nestalo niečo vážnejšie. Zľakla som sa a takmer som spadla, no vzchopila som sa a snažila som sa do toho ísť naplno,“ dodala slovenská hviezda.

Výsledky:

Zjazd žien: 1. Gutová-Behramiová (Švaj.) 1:27,11 min., 2. Suterová (Švaj.) +0,80 s, 3. Venierová (Rak.) +0,92, 4. VLHOVÁ (SR) +1,08

Celkové poradie SP (po 27 zo 40 pretekov): 1. Shiffrinová (USA) 1 225 b., 2. Brignoneová (Tal.) 1 148, 3. VLHOVÁ (SR) 1 121.