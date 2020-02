Slovenský obranca dostal vyhadzov a sezóna preňho končí: Aspoň sa môžem starať o dvojičky!

Už má po sezóne! Hokejista Juraj Valach (31) už nie je hráčom rakúskeho klubu EHC Linz pôsobiaceho v EBEL lige.

Vedenie klubu sa so skúseným obrancom rozhodlo ukončiť spoluprácu, ale rozišli sa korektne, keďže mu doplatia zvyšok sezóny. Valach sa tak môže venovať svojim dvom deťom – dvojičkám Amálke a Jerguškovi (3). Tie musí vychovávať za výdatnej pomoci svojich rodičov bez milovanej manželky Simonky († 25), ktorá koncom júna 2016 zomrela pri pôrode...

Valach do rakúskeho Linzu prišiel v lete z českého Chomutova, ale jeho misia v nadnárodnej súťaži EBEL sa nedávno skončila. „Zázemie v klube a všetky veci okolo hokeja boli na vysokej úrovni. Ešte pred Vianocami dokonca všetko nasvedčovalo tomu, že s Linzom zmluvu predĺžim, ale po Novom roku sa situácia zmenila. Dostával som na ľade menej priestoru, nehrával som ani presilovky, a preto som sa ozval. Nedávno tréner doniesol zo zámoria do tímu kanadského obrancu a už som vedel, že niekto musí odísť a asi to padne na mňa. To sa aj stalo, jediné, čo ma mrzí, že mi to neoznámili skôr, pretože som ešte v závere prestupového obdobia mohol dohrať sezónu v inom klube,“ rozhovoril sa o konci v Linzi pre denník Nový Čas Juraj Valach. „Ponuky som mal zo Zvolena, ale aj z nemeckého Straubingu, ale už sa žiadny prestup nestihol zrealizovať. To ma najviac mrzí, lebo takto skoro skončiť sezónu sa mi dlho nestalo. Ale doplatia mi celý ročník, čo je pozitívne a budem tak mať čas venovať sa aj dvojičkám.“

Valach má v súkromí ťažký životný osud, keďže jeho milovaná manželka Simonka zomrela v júni 2016 pri pôrode dvojičiek Jerguška a Amálky. Chlapček pri predčasnom pôrode má zdravotné problémy s mozgom a vyžaduje si každý deň špeciálnu starostlivosť. Pomocnú ruku Valachovi podali jeho rodičia, ktorí sa pri hokejových povinnostiach svojho syna starajú o deti nonstop. „Bez ich pomoci by som to celé nezvládol. Teraz, keď už mám po sezóne, tak s nimi môžem stráviť viac času.“

Skúsený obranca prezradil, že dcérka už chodila nejaký čas aj do súkromnej škôlky. „Áno, ale často bola chorá, prišla sopľavá a potom to doma chytil aj Jerguško. Od leta ju však dáme znovu do štátnej škôlky a v blízkej dobe skúsime dať do špeciálnej škôlky aj Jerguška. Uvidíme, ako bude reagovať,“ pokračoval veľký bojovník Valach, ktorý si chce teraz od hokeja nejaký čas oddýchnuť a potom sa dôkladne pripraviť na nový ročník. Stále čaká aj na chýbajúce peniaze, ktoré mu dlhujú z pôsobenia v českom Chomutove. „Nejaké splátky som dostal, ale stále sú tam nejaké podlžnosti. Klub je však v konkurze, tak neviem, či ten zvyšok ešte niekedy uvidím,“ dodal.

Juraj Valach

 narodený: 1. februára 1989 v Topoľčanoch

 post: obranca

 kluby: Zvolen, Vancouver (WHL), Detva, Brno, Slavia Praha, Slovan, Chomutov, Linz

 top úspechy: účasť na olympiáde 2018, účasť na MS 2014