Sexi vojačka sa vykašľala na armádu po 10 rokoch: Teraz má šteklivé povolanie

Joanna Kitson (27) z britského Leedsu vstúpila do armády ako tínedžerka plná ideálov.

Po desiatich rokoch mala armádneho jedla a oblečenia už dosť. ,,Nenávidela som nosenie uniformy a život v armáde bol obmedzujúci. Správajú sa k vám ako dieťaťu, ale očakávajú, že sa budete správať ako dospelý,“ zhrnula. Počas jednej dovolenky Joannu oslovila modelingová agentúra a v septembri 2019 s vojenčinou sekla. Dozvedela sa o možnosti účinkovať na televíznom kanáli pre dospelých s názvom Babestation. V záujme novej kariéry si dala svoje prsia o čosi zmenšiť a pozdvihnúť, teraz nosí košíčky veľkosti D. Absolvovala tiež zväčšenie a vyformovanie pozadia, do procedúr dala 7400 libier.

V januári začala pracovať pre Babestation, kde sporo odetá prijíma telefonáty a dospelí televízni diváci ju môžu sledovať. ,,Zbožňujem to. Cez deň mám normálne hovory, chlapi sa chcú rozprávať o všeličom, aj o svojich manželkách. Večer máme takzvané ,,perverzné kamery“ a robíme s inými dievčatami rôzne veci, napríklad sa plieskame. Je to zábava. Nedeje sa žiaden sex, iba veľa flirtovania,“ opísala svoju novú prácu Joanna. Bývalá vojačka tvrdí, že sa v sexi bielizni, s umelými mihalnicami a upravenými nechtami konečne cíti ako žena. ,,Som oveľa šťastnejšia. Život je prikrátky, aby ste robili niečo, čo vás nebaví,“ povedala kráska pre The Sun.