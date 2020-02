Moderátor Martin Nikodým spomína na svoje prvé voľby: Tešili sme sa na mandarínky

Voľby v bývalom Československu bývali iba formálne. Na kandidátku dosadili funkcionári komunistického režimu svojich kandidátov.

Účasť bola takmer stopercentná, veď kto neprišiel voliť, bol podozrivý. Voľby pred rokom 1989 slúžili len ako manifestácia širokej podpory strany medzi ľudom. Po Nežnej revolúcii mohli voliť ľudia po prvý raz slobodne 8. - 9. júna 1990. Ako si spomínajú na svoje prvé voľby známe osobnosti slovenského šoubiznisu?

Martin Nikodým (48): Tešili sme sa na mandarínky

Známy moderátor si na svoje prvé voľby pamätá takto: „Moje prvé voľby boli pre bývalé Československo prvými slobodnými a demokratickými voľbami po 40 rokoch socializmu. Pre nás to bolo obdobie plné eufórie a radosti. Zrazu sme mohli slobodne voliť, ale aj slobodne myslieť a hovoriť. To si dnes už vie asi málokto predstaviť, že ste na verejnosti nemohli vysloviť svoj názor, lebo ten správny a politicky korektný vám diktovala komunistická strana. Tešili sme sa na zmenu starých tvárí, ktoré sme poznali už roky,“ spomína Nikodým, ktorý ocenil zmeny po prvých demokratických voľbách. „Tešili sme sa aj na to, že môžeme cestovať a aj na to, že mandarínky budú v zelovoci aj inokedy ako iba na Vianoce a budú pre každého, nielen pre známych zelovocára,“ myslí si.