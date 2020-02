Predstavili sochu legendárneho Pelého: Hlavný hrdina na ceremoniál nedorazil

V múzeu brazílskeho futbalu v Riu de Janeiro vo štvrtok predstavili sochu legendárneho Pelého.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tá reprezentuje slávny brazílsky tím, ktorý v roku 1970 v Mexiku získal titul majstra sveta. Pre Brazíliu to bol v poradí už tretí titul, vďaka čomu získala do trvalého vlastníctva víťaznú trofej - Zlatú Niké. Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnilo deväť hráčov spomenutého mužstva, no 79-ročný Pelé medzi hosťami pre zdravotné problémy chýbal. Ronaldova zbierka luxusných áut vyráža dych: Takéto žihadlá má v garáži

Pelého hovorca Pepito Fornos potvrdil, že vopred bolo dohodnuté, že sa jeden z najlepších futbalistov histórie na slávnosti nezúčastní. Pri príležitosti predstavenia sochy v životnej veľkosti však nahral krátky pozdrav, v ktorom porovnal predstavenú sochu so sebou samým. "Pokiaľ ide o krásu, socha je omnoho krajšia. Ďakujem Bohu za zdravie počas tejto slávnosti," povedal nekorunovaný kráľ futbalu.

Pelého v týchto dňoch trápia zdravotné problémy. Vlani ho hospitalizovali pre ťažkú infekciu močových ciest. Postretli ho taktiež problémy s bedrom a momentálne si pri chôdzi pomáha krokovacím chodítkom pre seniorov. Počas niektorých nedávnych vystúpení sa dokonca ukázal na invalidnom vozíku. Napriek pokročilému veku má podľa vlastných slov stále dostatok aktivít, ktorým sa venuje a dementuje medializované informácie o tom, že nechce vychádzať z domu a upadol do depresie.